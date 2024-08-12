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Giriş Tarihi: 12.08.2024 09:20 Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 09:20

CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ TABLOSU 12 AĞUSTOS 2024 | Gram altın fiyatları bugün ne kadar, düştü mü, arttı mı?

Altın fiyatları artış ve yükselişle birlikte gündemde. Dalgalanmanın devam ettiği tabloda günün ilk saatlerinde altın fiyatları yakından takip ediliyor. Kapalıçarşı fiyatları ile birlikte altın fiyatları mercek altına alındı. Bu kapsamda gün içinde alım satım yapacak olanlar için canlı tablo ortaya çıktı. Peki, Altın fiyatları bugün ne kadar, düştü mü, arttı mı? İşte, 12 Ağustos 2024 güncel çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın alış-satış fiyatları…

CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ TABLOSU 12 AĞUSTOS 2024 | Gram altın fiyatları bugün ne kadar, düştü mü, arttı mı?

Günün ilk ışıklarıyla altın fiyatlarında dalgalanma başladı. Her gün farklı bir düşüş ve yükselişin yaşandığı tabloda gram altın güne 2.624,69 TL'den alış fiyatıyla başladı. Peki, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın alış-satış fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, canlı altın fiyatları tablosu!

CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ TABLOSU 12 AĞUSTOS 2024 | Gram altın fiyatları bugün ne kadar, düştü mü, arttı mı?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 2.624,69

SATIŞ(TL) 2.625,11

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CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ TABLOSU 12 AĞUSTOS 2024 | Gram altın fiyatları bugün ne kadar, düştü mü, arttı mı?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 4.293,00
SATIŞ(TL) 4.362,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ TABLOSU 12 AĞUSTOS 2024 | Gram altın fiyatları bugün ne kadar, düştü mü, arttı mı?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 17.580,00

SATIŞ(TL) 17.850,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ TABLOSU 12 AĞUSTOS 2024 | Gram altın fiyatları bugün ne kadar, düştü mü, arttı mı?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.433,02

SATIŞ(USD) 2.433,58

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