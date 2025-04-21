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CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ 21 NİSAN | Gram altın haftaya nasıl başladı, çeyrek, yarım, tam kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 21.04.2025 06:31
Güncelleme Tarihi: 21.04.2025
06:31
CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ 21 NİSAN | Gram altın haftaya nasıl başladı, çeyrek, yarım, tam kaç TL oldu?
Haftanın ilk gününde altın fiyatlarını gösteren ibra yukarı yönde hareket etmeye devam ediyor. Son olarak 4.100 seviyelerini gören gram altın 21 Nisan Pazartesi gününe 4.154,65 TL ile başladı. Yatırımcıların yakından takip ettiği grafikte gram altın rekor tazeledi. Peki, gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altın ve 22 yar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar...