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Haberler Yaşam CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ 21 NİSAN | Gram altın haftaya nasıl başladı, çeyrek, yarım, tam kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 21.04.2025 06:31 Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 06:31

CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ 21 NİSAN | Gram altın haftaya nasıl başladı, çeyrek, yarım, tam kaç TL oldu?

Haftanın ilk gününde altın fiyatlarını gösteren ibra yukarı yönde hareket etmeye devam ediyor. Son olarak 4.100 seviyelerini gören gram altın 21 Nisan Pazartesi gününe 4.154,65 TL ile başladı. Yatırımcıların yakından takip ettiği grafikte gram altın rekor tazeledi. Peki, gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altın ve 22 yar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar...

CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ 21 NİSAN | Gram altın haftaya nasıl başladı, çeyrek, yarım, tam kaç TL oldu?

Altın fiyatlarında artış devam ediyor. Altın alıp satmak isteyenler güncel tabloya odaklanırken, aynı zamanda gün içinde , çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatları da yakından takip ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, düştü mü yoksa arttı mı? İşte, canlı ve anlık güncel altın kuru!

CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ 21 NİSAN | Gram altın haftaya nasıl başladı, çeyrek, yarım, tam kaç TL oldu?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 4.154,65 TL
SATIŞ: 4.155,13 TL

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CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ 21 NİSAN | Gram altın haftaya nasıl başladı, çeyrek, yarım, tam kaç TL oldu?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 27.424,00 TL
SATIŞ: 27.838,00 TL

CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ 21 NİSAN | Gram altın haftaya nasıl başladı, çeyrek, yarım, tam kaç TL oldu?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 6.857,00 TL
SATIŞ: 6.904,00 TL

CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ 21 NİSAN | Gram altın haftaya nasıl başladı, çeyrek, yarım, tam kaç TL oldu?

TAM ALTIN

ALIŞ: 27.345,00 TL
SATIŞ: 27.510,00 TL

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