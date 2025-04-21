CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ 21 NİSAN | Gram altın haftaya nasıl başladı, çeyrek, yarım, tam kaç TL oldu?

Altın fiyatlarında artış devam ediyor. Altın alıp satmak isteyenler güncel tabloya odaklanırken, aynı zamanda gün içinde , çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatları da yakından takip ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, düştü mü yoksa arttı mı? İşte, canlı ve anlık güncel altın kuru!