CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ: 22 Mayıs 2024 Bugün: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar oldu, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI DÜŞÜŞTE!

Gram altın; 22 Mayıs Çarşamba günü 2 bin 503 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 4 bin 087 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 4 bin 050TL'den alıcı buluyor.