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CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ: 22 Mayıs 2024 Bugün: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar oldu, kaç TL?
Giriş Tarihi: 22.05.2024 06:51
Güncelleme Tarihi: 22.05.2024
06:51
CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ: 22 Mayıs 2024 Bugün: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar oldu, kaç TL?
Canlı altın fiyatları 22 Mayıs Çarşamba günü araştırılmaya devam ediyor. Yatırımlarını altına yapan vatandaşlar kuyumcu ve Kapalı Çarşı piyasasıyla güncel altın fiyatlarını takip ediyor Altın fiyatları son zamanlardaki dalgalı seyrinin ardından son işlem gününü yükselişle tamamladı. Gram altın 2 bin 468 TL'ye ulaştı. Canlı altın fiyatları araştırılıyor. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün kaç TL? İşte, 22 Mayıs 2024 güncel çeyrek, ons, ve gram altın satış fiyatları…