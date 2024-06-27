GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ 27 HAZİRAN PERŞEMBE || Bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL?

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 447 lira seviyesinde işlem görüyor. 27 Haziran altın fiyatları alış-satış tablosu ile kuyumcu ve Kapalı Çarşı piyasasında tam, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın fiyatları kontrol ediliyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 27 Haziran 2024 altın fiyatları…