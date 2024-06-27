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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ 27 HAZİRAN PERŞEMBE || Bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL?
Giriş Tarihi: 27.06.2024 10:12
Güncelleme Tarihi: 27.06.2024
10:12
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ 27 HAZİRAN PERŞEMBE || Bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL?
Canlı altın fiyatlarında son durum yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Altının gram fiyatı haftaya düşüşle başlamasının ardından bugün 2427 TL'den işlem görüyor. Sarı metali yatırım aracı olarak tercih eden vatandaşlar "Bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL" soruları için arama motorlarına yöneldi. İşte 26 Haziran 2024 güncel çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın alış-satış fiyatları…