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Giriş Tarihi: 04.09.2024 09:43 Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 09:43

CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ EKRANI 4 EYLÜL 2024 | Bugün gram, çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik, tam altın kaç TL?

Altın fiyatları 4 Eylül Çarşamba günü araştırılmaya başladı. Piyasa ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimine odaklandı. Sarı metal bu haftaya yükselişle başlarken dalgalanmalar devam ediyor. Bugünün ilk verilerine göre gram 2.727,73 TL ile açılışını yaparken çeyrek 4.531,00 TL'den güne başladı. Peki bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? İşte 4 Eylül altın fiyatları

CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ EKRANI 4 EYLÜL 2024 | Bugün gram, çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik, tam altın kaç TL?

Bu hafta da piyasalardaki hareketlilik sürüyor. Yatırım yapmak isteyen vatandaşlar altının son durumuna odaklandı. İşte 4 Eylül Çarşamba altın fiyatları

CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ EKRANI 4 EYLÜL 2024 | Bugün gram, çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik, tam altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 18.500,00
Satış: 18.780,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ EKRANI 4 EYLÜL 2024 | Bugün gram, çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik, tam altın kaç TL?

ATA ALTIN

Alış: 18.655,00

Satış: 18.856,00

Canlı Rakamlar Altın Fiyatları İçin Tıklayınız!

CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ EKRANI 4 EYLÜL 2024 | Bugün gram, çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik, tam altın kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

Alış: 2.542,62

Satış: 2.681,66

Canlı Rakamlar Altın Fiyatları İçin Tıklayınız!

CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ EKRANI 4 EYLÜL 2024 | Bugün gram, çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik, tam altın kaç TL?

ONS ALTIN FİYATI

Alış: 2.494,23

Satış: 2.495,19

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