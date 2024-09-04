Giriş Tarihi: 04.09.2024 09:43
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024
09:43
CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ EKRANI 4 EYLÜL 2024 | Bugün gram, çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik, tam altın kaç TL?
Altın fiyatları 4 Eylül Çarşamba günü araştırılmaya başladı. Piyasa ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimine odaklandı. Sarı metal bu haftaya yükselişle başlarken dalgalanmalar devam ediyor. Bugünün ilk verilerine göre gram 2.727,73 TL ile açılışını yaparken çeyrek 4.531,00 TL'den güne başladı. Peki bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? İşte 4 Eylül altın fiyatları