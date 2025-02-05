CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altın ne kadar?

Gram ve çeyrek altın fiyatlarındaki güncel gelişmeler, vatandaşlar tarafından yakından izleniyor. Mevcut yatırımcılar ve altına yatırım yapmayı düşünenler, piyasalardaki son durumu merak ediyor. Peki, 2 Şubat Pazar günü gram, yarım, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, 5 Şubat 2025 tarihi itibarıyla piyasalarda güncel rakamlar