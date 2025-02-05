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Haberler Yaşam CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altın ne kadar?
Giriş Tarihi: 05.02.2025 06:53 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 06:53

CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altın ne kadar?

Altın fiyatlarındaki anlık dalgalanmalar ve son dakika gelişmeleri, hem küçük hem de büyük yatırımcıların yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz oranlarını sabit bırakmasının ardından, yatırımcılar ve alım-satım fırsatlarını değerlendirmek isteyenler piyasadaki hareketliliği izlemeye devam ediyor. Gram altın 3.298,90 seviyelerinde işlem görürken, çeyrek altın ise 5.372,00 civarında alıcı buluyor. Peki, 5 Şubat 2025 Pazar günü itibarıyla gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altını ve 22 ayar bileziğin güncel fiyatları ne kadar? İşte ayrıntılar…

CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altın ne kadar?

Gram ve çeyrek altın fiyatlarındaki güncel gelişmeler, vatandaşlar tarafından yakından izleniyor. Mevcut yatırımcılar ve altına yatırım yapmayı düşünenler, piyasalardaki son durumu merak ediyor. Peki, 2 Şubat Pazar günü gram, yarım, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, 5 Şubat 2025 tarihi itibarıyla piyasalarda güncel rakamlar

CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altın ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 3.298,90

SATIŞ(TL) 3.299,28

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ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 5.372,00

SATIŞ(TL) 5.421,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altın ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 22.049,00

SATIŞ(TL) 22.059,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altın ne kadar?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.853,74

SATIŞ(USD) 2.853,99

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