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CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altın ne kadar?
Giriş Tarihi: 05.02.2025 06:53
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025
06:53
CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altın ne kadar?
Altın fiyatlarındaki anlık dalgalanmalar ve son dakika gelişmeleri, hem küçük hem de büyük yatırımcıların yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz oranlarını sabit bırakmasının ardından, yatırımcılar ve alım-satım fırsatlarını değerlendirmek isteyenler piyasadaki hareketliliği izlemeye devam ediyor. Gram altın 3.298,90 seviyelerinde işlem görürken, çeyrek altın ise 5.372,00 civarında alıcı buluyor. Peki, 5 Şubat 2025 Pazar günü itibarıyla gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altını ve 22 ayar bileziğin güncel fiyatları ne kadar? İşte ayrıntılar…