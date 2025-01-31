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CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 31.01.2025 06:38
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025
06:38
CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL oldu?
Altın fiyatları ve piyasasında yaşanan dalgalanmalar, 31 Ocak 2025 Cuma günü itibarıyla yatırımcıların radarında yer alıyor. Küresel ekonomideki belirsizlikler ve FED'in faiz politikaları, altının yönünü belirlemede önemli bir rol oynadı. Değerli metal, zirveye yakın seviyelerde seyrini sürdürürken, gram altın sabah saatlerinde 3.224,53 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın ise 5.220,00 TL'den alıcı buluyor. FED'in faiz kararı sonrası altın gündemde. Peki, 31 Ocak 2025 itibarıyla gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar? İşte detaylar...