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Haberler Yaşam CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 31.01.2025 06:38 Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 06:38

CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları ve piyasasında yaşanan dalgalanmalar, 31 Ocak 2025 Cuma günü itibarıyla yatırımcıların radarında yer alıyor. Küresel ekonomideki belirsizlikler ve FED'in faiz politikaları, altının yönünü belirlemede önemli bir rol oynadı. Değerli metal, zirveye yakın seviyelerde seyrini sürdürürken, gram altın sabah saatlerinde 3.224,53 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın ise 5.220,00 TL'den alıcı buluyor. FED'in faiz kararı sonrası altın gündemde. Peki, 31 Ocak 2025 itibarıyla gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL oldu?

Yeni yıla güçlü bir ivmeyle başlayan altın, yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Gram altın, günün ilk işlemlerinde 3.224,53 TL seviyesinde işlem görürken, çeyrek altın ise 5.220,00 TL'yi geçmiş durumda. Piyasadaki dalgalanmalar, hem yatırımcılar hem de alım-satım yapanlar için kritik bir gelişme olarak dikkat çekiyor. Peki, güncel olarak gram altın, çeyrek altın, yarım altın, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar oldu? İşte, 31 Ocak 2025 itibarıyla altın piyasasındaki en son veriler ve anlık alış-satış fiyatları...

CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL oldu?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 3.224,53

SATIŞ(TL) 3.225,12

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CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL oldu?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 5.220,00

SATIŞ(TL) 5.283,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL oldu?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 21.154,00

SATIŞ(TL) 21.473,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL oldu?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.797,05

SATIŞ(USD) 2.797,42

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