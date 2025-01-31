CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL oldu?

Yeni yıla güçlü bir ivmeyle başlayan altın, yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Gram altın, günün ilk işlemlerinde 3.224,53 TL seviyesinde işlem görürken, çeyrek altın ise 5.220,00 TL'yi geçmiş durumda. Piyasadaki dalgalanmalar, hem yatırımcılar hem de alım-satım yapanlar için kritik bir gelişme olarak dikkat çekiyor. Peki, güncel olarak gram altın, çeyrek altın, yarım altın, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar oldu? İşte, 31 Ocak 2025 itibarıyla altın piyasasındaki en son veriler ve anlık alış-satış fiyatları...