Haberler
Yaşam
CANLI ALTIN FİYATLARI ANLIK RAKAMLAR: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını fiyatları ne kadar?
Giriş Tarihi: 16.03.2025 09:26
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025
09:27
CANLI ALTIN FİYATLARI ANLIK RAKAMLAR: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını fiyatları ne kadar?
Altın fiyatları, yatırımcılar ve ekonomi takipçileri tarafından yakından izleniyor. 16 Mart 2025 itibarıyla gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları güncellendi. Küresel piyasalardaki gelişmeler, dolar kuru ve merkez bankalarının faiz kararları, sarı metal üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Peki; bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL? İşte, 16 Mart 2025 güncel altın fiyatları ve detaylar…