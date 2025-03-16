CANLI ALTIN FİYATLARI ANLIK RAKAMLAR: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını fiyatları ne kadar?

Altın piyasasında hareketlilik sürüyor. Sabah saatleri itibariyle gram altın 3.515,21 çeyrek altın ise 5.771,00 TL'den işlem görüyor. Peki; bugün tam, yarım, gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını fiyatları bugün ne kadar? İşte, 16 Mart 2025 canlı altın fiyatları ve tüm detaylar.