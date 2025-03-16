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Haberler Yaşam CANLI ALTIN FİYATLARI ANLIK RAKAMLAR: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını fiyatları ne kadar?
Giriş Tarihi: 16.03.2025 09:26 Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 09:27

CANLI ALTIN FİYATLARI ANLIK RAKAMLAR: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları, yatırımcılar ve ekonomi takipçileri tarafından yakından izleniyor. 16 Mart 2025 itibarıyla gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları güncellendi. Küresel piyasalardaki gelişmeler, dolar kuru ve merkez bankalarının faiz kararları, sarı metal üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Peki; bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL? İşte, 16 Mart 2025 güncel altın fiyatları ve detaylar…

CANLI ALTIN FİYATLARI ANLIK RAKAMLAR: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını fiyatları ne kadar?

Altın piyasasında hareketlilik sürüyor. Sabah saatleri itibariyle gram altın 3.515,21 çeyrek altın ise 5.771,00 TL'den işlem görüyor. Peki; bugün tam, yarım, gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını fiyatları bugün ne kadar? İşte, 16 Mart 2025 canlı altın fiyatları ve tüm detaylar.

CANLI ALTIN FİYATLARI ANLIK RAKAMLAR: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını fiyatları ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 3.515,21

SATIŞ(TL) 3.516,44

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CANLI ALTIN FİYATLARI ANLIK RAKAMLAR: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını fiyatları ne kadar?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 5.771,00

SATIŞ(TL) 5.818,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI ANLIK RAKAMLAR: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını fiyatları ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 23.480,00

SATIŞ(TL) 23.835,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI ANLIK RAKAMLAR: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını fiyatları ne kadar?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.984,18

SATIŞ(USD) 2.985,22

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