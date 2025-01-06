CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ RAKAMLARI: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

2025 yılına yükselişle başladıktan sonra düşüşe geçen gram altın bugün piyasalarda 3.003,54 TL'den işlem görürken çeyrek altın fiyatı ise 4.953,00 TL'ye gerilemiş durumda. Sarı metaldeki bu hareketlilik altın fiyatlarıyla ilgilenenler yatırımcılar için oldukça önemli. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, yarım altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar? İşte, 6 Ocak 2025 canlı altın fiyatları alış-satış grafiği…