Haberler
Yaşam
CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ RAKAMLARI: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?
Giriş Tarihi: 06.01.2025 07:37
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025
07:37
CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ RAKAMLARI: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?
Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde yatırımcılar ve alıcılar tarafından araştırılıyor. Yeni yılın ilk haftasında hızlı bir yükseliş kaydeden sarı metalde ibre aşağıya döndü. Sabah saatleri itibariyle güne hafif yükselişle başlayan gram altın 3.003,54 TL'den işlem görürken çeyrek altın fiyatı ise 4.953,00 TL'ye gerilemiş durumda. Bu kapsamda gözler Gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını alış-satış rakamlarında. Peki; Bugün gram altın fiyatı ne kadar? Çeyrek altın kaç liradan işlem görüyor?