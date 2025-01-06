Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ RAKAMLARI: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?
Giriş Tarihi: 06.01.2025 07:37 Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 07:37

CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ RAKAMLARI: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde yatırımcılar ve alıcılar tarafından araştırılıyor. Yeni yılın ilk haftasında hızlı bir yükseliş kaydeden sarı metalde ibre aşağıya döndü. Sabah saatleri itibariyle güne hafif yükselişle başlayan gram altın 3.003,54 TL'den işlem görürken çeyrek altın fiyatı ise 4.953,00 TL'ye gerilemiş durumda. Bu kapsamda gözler Gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını alış-satış rakamlarında. Peki; Bugün gram altın fiyatı ne kadar? Çeyrek altın kaç liradan işlem görüyor?

CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ RAKAMLARI: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

2025 yılına yükselişle başladıktan sonra düşüşe geçen gram altın bugün piyasalarda 3.003,54 TL'den işlem görürken çeyrek altın fiyatı ise 4.953,00 TL'ye gerilemiş durumda. Sarı metaldeki bu hareketlilik altın fiyatlarıyla ilgilenenler yatırımcılar için oldukça önemli. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, yarım altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar? İşte, 6 Ocak 2025 canlı altın fiyatları alış-satış grafiği…

CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ RAKAMLARI: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 3.003,54

SATIŞ(TL) 3.003,95

Canlı Rakamlar Altın Fiyatları İçin Tıklayınız!
Canlı Rakamlar Gram Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ RAKAMLARI: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 4.953,00

SATIŞ(TL) 4.996,00

Canlı Rakamlar Çeyrek Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ RAKAMLARI: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 20.146,00

SATIŞ(TL) 20.450,00

Canlı RakamlarCumhuriyet Altını Fiyatı İçin Tıklayınız!

CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ RAKAMLARI: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.641,17

SATIŞ(USD) 2.641,55

Canlı RakamlarOns Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

SON DAKİKA