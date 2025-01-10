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CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ GRAFİĞİ: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 10.01.2025 07:36
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025
07:36
CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ GRAFİĞİ: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları haftanın son işlem gününde gündemde. Yeni yılın başından itibaren yükseliş trendi gösteren altın, 3.000 TL seviyesinin üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Sabah saatleri itibariyle güne yükselişle başlayan gram altın 3.041,08 TL'den işlem görürken çeyrek altın fiyatı ise 4.977,00 TL. Güvenilir limandaki hareketlilik gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını alış-satış rakamları ile takip ediliyor. Peki; Bugün gram altın fiyatı ne kadar? Çeyrek altın kaç lira? İşte, canlı rakamlar...