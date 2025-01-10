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Haberler Yaşam CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ GRAFİĞİ: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 10.01.2025 07:36 Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 07:36

CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ GRAFİĞİ: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları haftanın son işlem gününde gündemde. Yeni yılın başından itibaren yükseliş trendi gösteren altın, 3.000 TL seviyesinin üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Sabah saatleri itibariyle güne yükselişle başlayan gram altın 3.041,08 TL'den işlem görürken çeyrek altın fiyatı ise 4.977,00 TL. Güvenilir limandaki hareketlilik gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını alış-satış rakamları ile takip ediliyor. Peki; Bugün gram altın fiyatı ne kadar? Çeyrek altın kaç lira? İşte, canlı rakamlar...

CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ GRAFİĞİ: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

2025 yılına hızlı bir başlangıç yapan sarı metal yatırımcısının yatırım kararları üzerinde etkili oluyor. Bugün, gram altın fiyatı 3.041,08 TL'ye ulaşırken, çeyrek altın ise 4.977,00 TL'den alıcı buluyor. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, yarım altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar? İşte, 10 Ocak 2025 canlı altın fiyatları alış-satış grafiği…

CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ GRAFİĞİ: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 3.041,08

SATIŞ(TL) 3.041,53

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CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ GRAFİĞİ: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 4.977,00

SATIŞ(TL) 5.024,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ GRAFİĞİ: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 20.261,00

SATIŞ(TL) 20.567,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ GRAFİĞİ: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.672,99

SATIŞ(USD) 2.673,35

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