CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ GRAFİĞİ: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

2025 yılına hızlı bir başlangıç yapan sarı metal yatırımcısının yatırım kararları üzerinde etkili oluyor. Bugün, gram altın fiyatı 3.041,08 TL'ye ulaşırken, çeyrek altın ise 4.977,00 TL'den alıcı buluyor. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, yarım altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar? İşte, 10 Ocak 2025 canlı altın fiyatları alış-satış grafiği…