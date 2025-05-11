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Haberler Yaşam ALTIN FİYATLARI SON DURUM: Bugün gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 11.05.2025 01:20 Güncelleme Tarihi: 11.05.2025 01:22

ALTIN FİYATLARI SON DURUM: Bugün gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın piyasasında hareketlilik devam ediyor. Sabah saatlerinde gram altın 4.142,48 TL'den, çeyrek altın ise 6.800,00 TL seviyesinden alıcı buldu. Küresel ekonomide yaşanan gelişmeler ve piyasa yönündeki beklentiler, altın fiyatlarında yukarı yönlü bir seyri beraberinde getiriyor. Yatırımcılar hafta sonuna girerken gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını gibi türlerin güncel değerlerini yakından izliyor. Peki, 10 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla altın fiyatları ne kadar? İşte güncel gram,çeyrek,yarım altın fiyat bilgisi...

ALTIN FİYATLARI SON DURUM: Bugün gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Hafta sonu itibarıyla gram altın yatırımcıların radarında yer almayı sürdürüyor. Altın alım-satımıyla ilgilenenler; çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik gibi farklı türlerin anlık fiyat değişimlerini yakından takip ediyor. İşte, altın fiyatları canlı rakamlar...

ALTIN FİYATLARI SON DURUM: Bugün gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 4.142,48

SATIŞ(TL) 4.143,57

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ALTIN FİYATLARI SON DURUM: Bugün gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 6.800,00

SATIŞ(TL) 6.865,00

Canlı Rakamlar Çeyrek Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

ALTIN FİYATLARI SON DURUM: Bugün gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 27.860,00

SATIŞ(TL) 28.281,00

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ALTIN FİYATLARI SON DURUM: Bugün gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 3.324,08

SATIŞ(USD) 3.324,95

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