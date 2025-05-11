ALTIN FİYATLARI SON DURUM: Bugün gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Hafta sonu itibarıyla gram altın yatırımcıların radarında yer almayı sürdürüyor. Altın alım-satımıyla ilgilenenler; çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik gibi farklı türlerin anlık fiyat değişimlerini yakından takip ediyor. İşte, altın fiyatları canlı rakamlar...