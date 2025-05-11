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ALTIN FİYATLARI SON DURUM: Bugün gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 11.05.2025 01:20
Güncelleme Tarihi: 11.05.2025
01:22
ALTIN FİYATLARI SON DURUM: Bugün gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Altın piyasasında hareketlilik devam ediyor. Sabah saatlerinde gram altın 4.142,48 TL'den, çeyrek altın ise 6.800,00 TL seviyesinden alıcı buldu. Küresel ekonomide yaşanan gelişmeler ve piyasa yönündeki beklentiler, altın fiyatlarında yukarı yönlü bir seyri beraberinde getiriyor. Yatırımcılar hafta sonuna girerken gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını gibi türlerin güncel değerlerini yakından izliyor. Peki, 10 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla altın fiyatları ne kadar? İşte güncel gram,çeyrek,yarım altın fiyat bilgisi...