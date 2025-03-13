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CANLI ALTIN FİYATLARI 13 MART 2025: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 13.03.2025 07:23
Güncelleme Tarihi: 13.03.2025
07:23
CANLI ALTIN FİYATLARI 13 MART 2025: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
Altın piyasasında hareketlilik sürüyor. Sabah saatleri itibarıyla gram altın 3.463,36 TL, çeyrek altın 5.704,00 TL seviyesinde işlem görüyor. Küresel piyasalardaki dalgalanmalarla birlikte sarı metalin değeri değişkenlik gösteriyor. Yatırımcılar gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını fiyatlarını yakından takip ediyor. Peki, 13 Mart 2025 bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL? İşte, güncel altın fiyatları.