CANLI ALTIN FİYATLARI 13 MART 2025: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

13 Mart 2025 itibarıyla altın fiyatları yükseliyor. Bugün gram altın 3.463,36 TL, çeyrek altın ise 5.704,00 TL seviyelerinden işlem görüyor. Yatırımcılar, gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını fiyatları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. İşte, 13 Mart 2025 güncel altın fiyatları ve detaylı bilgiler.