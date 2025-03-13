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Haberler Yaşam CANLI ALTIN FİYATLARI 13 MART 2025: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 13.03.2025 07:23 Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 07:23

CANLI ALTIN FİYATLARI 13 MART 2025: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

Altın piyasasında hareketlilik sürüyor. Sabah saatleri itibarıyla gram altın 3.463,36 TL, çeyrek altın 5.704,00 TL seviyesinde işlem görüyor. Küresel piyasalardaki dalgalanmalarla birlikte sarı metalin değeri değişkenlik gösteriyor. Yatırımcılar gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını fiyatlarını yakından takip ediyor. Peki, 13 Mart 2025 bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL? İşte, güncel altın fiyatları.

CANLI ALTIN FİYATLARI 13 MART 2025: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

13 Mart 2025 itibarıyla altın fiyatları yükseliyor. Bugün gram altın 3.463,36 TL, çeyrek altın ise 5.704,00 TL seviyelerinden işlem görüyor. Yatırımcılar, gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını fiyatları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. İşte, 13 Mart 2025 güncel altın fiyatları ve detaylı bilgiler.

CANLI ALTIN FİYATLARI 13 MART 2025: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 3.463,36

SATIŞ(TL) 3.463,65

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CANLI ALTIN FİYATLARI 13 MART 2025: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 5.704,00

SATIŞ(TL) 5.753,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI 13 MART 2025: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 23.036,00

SATIŞ(TL) 23.384,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI 13 MART 2025: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.944,66

SATIŞ(USD) 2.944,94

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