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Haberler Yaşam CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ RAKAMLARI: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?
Giriş Tarihi: 14.01.2025 11:23 Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 11:23

CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ RAKAMLARI: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları için araştırmalar haftanın ikinci gününde hız kazanmış durumda. Piyasalarda bugün gram altın 3.045,27 TL'den el değiştirirken çeyrek altın fiyatı ise 4.968,00 TL'den işlem gördü. Döviz kurumda yaşanan dalgalanmalar sebebiyle gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını alış satış rakamları yatırımcıl tarafından takip ediliyor Peki; Bugün gram altın fiyatı ne kadar, çeyrek altın kaç TL?

CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ RAKAMLARI: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

Güncel altın fiyatları haftanın ikinci gününde hızla hareket etmeye başladı. Bugün piyasalarda gram altın 3.045,27 TL seviyesinden işlem görürken, çeyrek altın fiyatı ise 4.968,00 TL olarak belirlendi. Döviz kuru dalgalanmalarının etkisiyle yatırımcılar canlı fiyatları yakından takip ediyor. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, yarım altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ RAKAMLARI: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 3.045,27

SATIŞ(TL) 3.045,74

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CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ RAKAMLARI: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 4.968,00

SATIŞ(TL) 5.015,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ RAKAMLARI: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 20.250,00

SATIŞ(TL) 20.556,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ RAKAMLARI: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.669,18

SATIŞ(USD) 2.669,65

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