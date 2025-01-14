CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ RAKAMLARI: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

Güncel altın fiyatları haftanın ikinci gününde hızla hareket etmeye başladı. Bugün piyasalarda gram altın 3.045,27 TL seviyesinden işlem görürken, çeyrek altın fiyatı ise 4.968,00 TL olarak belirlendi. Döviz kuru dalgalanmalarının etkisiyle yatırımcılar canlı fiyatları yakından takip ediyor. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, yarım altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?