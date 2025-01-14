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CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ RAKAMLARI: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?
Giriş Tarihi: 14.01.2025 11:23
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025
11:23
CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ RAKAMLARI: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?
Altın fiyatları için araştırmalar haftanın ikinci gününde hız kazanmış durumda. Piyasalarda bugün gram altın 3.045,27 TL'den el değiştirirken çeyrek altın fiyatı ise 4.968,00 TL'den işlem gördü. Döviz kurumda yaşanan dalgalanmalar sebebiyle gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını alış satış rakamları yatırımcıl tarafından takip ediliyor Peki; Bugün gram altın fiyatı ne kadar, çeyrek altın kaç TL?