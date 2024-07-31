Giriş Tarihi: 31.07.2024 00:55
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024
00:55
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ TAKİP: 31 Temmuz tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, 22 ayar bilezik kaç TL?
Altin haftaya hareketli bir giriş yaptı. Haftanın açılışında düşüş yaşayan altın, bugün itibarıyla yükselişe geçti. Altın fiyatları yatırımcılar tarafından tek tek araştırılıyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatı bugün ne kadara alınıyor, ne kadara satılıyor? 31 Temmuz 2024 Salı gününe ait altın fiyatları alış - satış listesi