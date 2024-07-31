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Giriş Tarihi: 31.07.2024 00:55 Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 00:55

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ TAKİP: 31 Temmuz tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, 22 ayar bilezik kaç TL?

Altin haftaya hareketli bir giriş yaptı. Haftanın açılışında düşüş yaşayan altın, bugün itibarıyla yükselişe geçti. Altın fiyatları yatırımcılar tarafından tek tek araştırılıyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatı bugün ne kadara alınıyor, ne kadara satılıyor? 31 Temmuz 2024 Salı gününe ait altın fiyatları alış - satış listesi

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ TAKİP: 31 Temmuz tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, 22 ayar bilezik kaç TL?

Son dakika altın fiyatları araştırılıyor. Altın fiyatları haftaya düşüşle başladı. Son günlerde düşüşünü üst üste devam ettiren altın fiyatlarındaki son durum yakından inceleniyor. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 31 Temmuz 2024 altın fiyatları alış-satış rakamları...

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ TAKİP: 31 Temmuz tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, 22 ayar bilezik kaç TL?

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 17.061,00

Satış: 17.319,00

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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ TAKİP: 31 Temmuz tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, 22 ayar bilezik kaç TL?

ATA ALTIN

Alış: 17.110,00

Satış: 17.389,00

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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ TAKİP: 31 Temmuz tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, 22 ayar bilezik kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

Alış: 2.346,62

Satış: 2.385,66

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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ TAKİP: 31 Temmuz tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, 22 ayar bilezik kaç TL?

ONS ALTIN FİYATI

Alış: 2.411,90

Satış: 2.412,25

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