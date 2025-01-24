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ALTIN FİYATLARI CANLI RAKAMLAR: Tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altın bugün ne kadar?
Giriş Tarihi: 24.01.2025 08:12
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025
08:12
ALTIN FİYATLARI CANLI RAKAMLAR: Tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altın bugün ne kadar?
Altın fiyatları, haftanın son işlem gününde yatırımcıların ve alıcıların gündeminde yer alıyor. Yeni yılın başlamasıyla birlikte hızlı bir yükseliş trendine giren altın, bu ivmesini korumaya devam ediyor. Günün erken saatlerinde altın piyasasında hareketlilik yaşanırken, gram altın 3.183,80 TL seviyesinden işlem görüyor. Öte yandan, çeyrek altın fiyatı ise 5.185,00 TL'ye ulaşmış durumda. Altın yatırımcıları ve alıcıları, gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını fiyatlarındaki güncel alış-satış rakamlarını merakla takip ediyor. Peki, bugün gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatı kaç TL oldu?