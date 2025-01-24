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Haberler Yaşam ALTIN FİYATLARI CANLI RAKAMLAR: Tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altın bugün ne kadar?
Giriş Tarihi: 24.01.2025 08:12 Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 08:12

ALTIN FİYATLARI CANLI RAKAMLAR: Tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altın bugün ne kadar?

Altın fiyatları, haftanın son işlem gününde yatırımcıların ve alıcıların gündeminde yer alıyor. Yeni yılın başlamasıyla birlikte hızlı bir yükseliş trendine giren altın, bu ivmesini korumaya devam ediyor. Günün erken saatlerinde altın piyasasında hareketlilik yaşanırken, gram altın 3.183,80 TL seviyesinden işlem görüyor. Öte yandan, çeyrek altın fiyatı ise 5.185,00 TL'ye ulaşmış durumda. Altın yatırımcıları ve alıcıları, gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını fiyatlarındaki güncel alış-satış rakamlarını merakla takip ediyor. Peki, bugün gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatı kaç TL oldu?

ALTIN FİYATLARI CANLI RAKAMLAR: Tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altın bugün ne kadar?

2025 yılına güçlü bir yükselişle başlayan altın piyasası, yatırımcıların yakın takibinde. Bugün gram altın, piyasalarda 3.183,80 TL seviyesinden işlem görürken, çeyrek altın fiyatı ise 5.185,00 TL'yi aşmış durumda. Sarı metaldeki bu dalgalanma, altın fiyatlarıyla ilgilenenler için kritik bir gelişme olarak öne çıkıyor. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, yarım altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar? İşte, 24 Ocak 2025 canlı altın fiyatları alış-satış rakamları.

ALTIN FİYATLARI CANLI RAKAMLAR: Tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altın bugün ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 3.183,80

SATIŞ(TL) 3.184,34

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ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 5.185,00

SATIŞ(TL) 5.231,00

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ALTIN FİYATLARI CANLI RAKAMLAR: Tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altın bugün ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 21.145,00

SATIŞ(TL) 21.160,00

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ALTIN FİYATLARI CANLI RAKAMLAR: Tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altın bugün ne kadar?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.773,15

SATIŞ(USD) 2.773,59

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