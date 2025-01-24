ALTIN FİYATLARI CANLI RAKAMLAR: Tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altın bugün ne kadar?

2025 yılına güçlü bir yükselişle başlayan altın piyasası, yatırımcıların yakın takibinde. Bugün gram altın, piyasalarda 3.183,80 TL seviyesinden işlem görürken, çeyrek altın fiyatı ise 5.185,00 TL'yi aşmış durumda. Sarı metaldeki bu dalgalanma, altın fiyatlarıyla ilgilenenler için kritik bir gelişme olarak öne çıkıyor. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, yarım altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar? İşte, 24 Ocak 2025 canlı altın fiyatları alış-satış rakamları.