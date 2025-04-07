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Haberler Yaşam CANLI ALTIN FİYATLARI ANLIK TABLO alış-satış: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın, 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 07.04.2025 06:36 Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 06:36

CANLI ALTIN FİYATLARI ANLIK TABLO alış-satış: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın, 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta hızlı bir yükseliş kaydeden sarı metal bu sabah itibarıyla yönünü aşağı çevirdi. Haftanın ilk işlem gününe değer kaybıyla başlayan gram altın 3.699,95 TL seviyesine gerilerken, çeyrek altın fiyatı ise 6.178,00 TL'den işlem görüyor. Yatırımcılar gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını fiyatları için piyasaları yakından takip ediyor. Peki; Bugün gram altın fiyatı ne kadar? Çeyrek altın kaç liradan işlem görüyor?

CANLI ALTIN FİYATLARI ANLIK TABLO alış-satış: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın, 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

Yeni haftanın ilk işlem gününe altın piyasalarında dalgalanma damgasını vurdu. Gram altın sabah saatleri itibarıyla 3.699,95 TL seviyesinden işlem görürken, çeyrek altın fiyatı ise 6.178,00 TL'ye kadar geriledi. Sarı metaldeki bu fiyat değişimleri, altına yatırım yapanlar ve piyasaları yakından takip edenler için büyük önem taşıyor. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, yarım altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar? İşte, 6 Ocak 2025 canlı altın fiyatları alış-satış grafiği…

CANLI ALTIN FİYATLARI ANLIK TABLO alış-satış: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın, 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 3.699,95

SATIŞ(TL) 3.700,49

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CANLI ALTIN FİYATLARI ANLIK TABLO alış-satış: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın, 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 6.178,00

SATIŞ(TL) 6.280,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI ANLIK TABLO alış-satış: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın, 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 25.408,00

SATIŞ(TL) 25.792,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI ANLIK TABLO alış-satış: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın, 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 3.030,75

SATIŞ(USD) 3.031,42

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