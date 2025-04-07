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CANLI ALTIN FİYATLARI ANLIK TABLO alış-satış: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın, 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 07.04.2025 06:36
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025
06:36
CANLI ALTIN FİYATLARI ANLIK TABLO alış-satış: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın, 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta hızlı bir yükseliş kaydeden sarı metal bu sabah itibarıyla yönünü aşağı çevirdi. Haftanın ilk işlem gününe değer kaybıyla başlayan gram altın 3.699,95 TL seviyesine gerilerken, çeyrek altın fiyatı ise 6.178,00 TL'den işlem görüyor. Yatırımcılar gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını fiyatları için piyasaları yakından takip ediyor. Peki; Bugün gram altın fiyatı ne kadar? Çeyrek altın kaç liradan işlem görüyor?