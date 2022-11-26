Haberler Yaşam CANLI ALTIN FİYATLARI BUGÜN: 26 Kasım Cumartesi çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL, düştü mü yükseldi mi?

Giriş Tarihi: 26.11.2022 07:13 Güncelleme Tarihi: 26.11.2022 07:13

CANLI ALTIN FİYATLARI BUGÜN: 26 Kasım Cumartesi çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL, düştü mü yükseldi mi?

Canlı altın fiyatları bugün de gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz günlerde düşüş yaşayan grafik hemen ardından toparlanmış ve yukarı yönlü hareketine başlamıştı. FED faiz kararı sonrası sarsılan altın fiyatları bugün ne kadar sorusu ekonomi ilgilileri tarafından yanıt aramaya başladı. Hafta sonunda da çeyrek altın ve gram altın yüksek seviyesini koruyor. Peki, 26 Kasım Cumartesi günü bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını, tam altın, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, canlı altın grafik...