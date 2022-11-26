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Giriş Tarihi: 26.11.2022 07:13 Güncelleme Tarihi: 26.11.2022 07:13

CANLI ALTIN FİYATLARI BUGÜN: 26 Kasım Cumartesi çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL, düştü mü yükseldi mi?

Canlı altın fiyatları bugün de gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz günlerde düşüş yaşayan grafik hemen ardından toparlanmış ve yukarı yönlü hareketine başlamıştı. FED faiz kararı sonrası sarsılan altın fiyatları bugün ne kadar sorusu ekonomi ilgilileri tarafından yanıt aramaya başladı. Hafta sonunda da çeyrek altın ve gram altın yüksek seviyesini koruyor. Peki, 26 Kasım Cumartesi günü bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını, tam altın, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, canlı altın grafik...

CANLI ALTIN FİYATLARI BUGÜN: 26 Kasım Cumartesi çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL, düştü mü yükseldi mi?

Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu hafta sonu da gündemdeki yerini koruyor. Çeyrek altın ve gram altın grafik üzerinde yeşil rengi koruyor. FED, Merkez Bankası ve diplomatik konularla birlikte hareketlilik yaşayan altın fiyatları kuyumcu ve Kapalıçarşı rakamları ile araştırılıyor. Cumartesi günü seyrini bozmayan grafik kontrol ediliyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını, tam altın, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 26 Kasım canlı altın fiyatları...

CANLI ALTIN FİYATLARI BUGÜN: 26 Kasım Cumartesi çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL, düştü mü yükseldi mi?

ALTIN FİYATLARI DÜŞTÜ MÜ, YÜKSELDİ Mİ?

Altının gram fiyatındaki anlık değişimi merak eden vatandaşlar, bugün altın fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. Düşük seyrin ardından yükseliş sürüyor. İşte, 26 Kasım 2022 Cumartesi altın fiyatları canlı takip ekranı ile son durum!

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CANLI ALTIN FİYATLARI BUGÜN: 26 Kasım Cumartesi çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL, düştü mü yükseldi mi?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI - 26 KASIM 2022

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 960,92

SATIŞ: 1.023,38

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CANLI ALTIN FİYATLARI BUGÜN: 26 Kasım Cumartesi çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL, düştü mü yükseldi mi?

ATA ALTIN

ALIŞ: 7.041,00

SATIŞ: 7.117,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 6.850,00

SATIŞ: 6.935,00

CANLI ALTIN FİYATLARI BUGÜN: 26 Kasım Cumartesi çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL, düştü mü yükseldi mi?

YARIM ALTIN

ALIŞ: 3.425,00

SATIŞ: 3.479,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 7.020,00

SATIŞ: 7.127,00

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