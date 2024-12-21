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CANLI ALTIN FİYATLARI GRAFİĞİ 21 ARALIK 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın fiyatları kaç TL?
Giriş Tarihi: 21.12.2024 09:03
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024
09:03
CANLI ALTIN FİYATLARI GRAFİĞİ 21 ARALIK 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın fiyatları kaç TL?
Altın fiyatları hafta sonunda gündeme geliyor. Yatırımcıların en çok tercih ettiği yatırım araçlarından olan sarı metalin FED faiz kararın ardından dalgalı seyrine devam edip etmediğini öğrenmek isteyenler anlık grafikleri takip ediyor. Sabahın ilk saatlerinde gram altın 2.968 TL iken çeyrek altın 4.849 TL'de seyretti. Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 21 Aralık 2024 canlı altın fiyatları