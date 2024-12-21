CANLI ALTIN FİYATLARI GRAFİĞİ 21 ARALIK 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın fiyatları kaç TL?

21 Aralık altın fiyatları yatırımcılar tarafından sorgulanıyor. Sabahın ilk ışıklarında altın dalgalı seyrine bu hafta sonunda da devam ediyor. Peki; Bugün tam, yarım, çeyrek altın, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL oldu?