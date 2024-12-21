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Haberler Yaşam CANLI ALTIN FİYATLARI GRAFİĞİ 21 ARALIK 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın fiyatları kaç TL?
Giriş Tarihi: 21.12.2024 09:03 Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 09:03

CANLI ALTIN FİYATLARI GRAFİĞİ 21 ARALIK 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın fiyatları kaç TL?

Altın fiyatları hafta sonunda gündeme geliyor. Yatırımcıların en çok tercih ettiği yatırım araçlarından olan sarı metalin FED faiz kararın ardından dalgalı seyrine devam edip etmediğini öğrenmek isteyenler anlık grafikleri takip ediyor. Sabahın ilk saatlerinde gram altın 2.968 TL iken çeyrek altın 4.849 TL'de seyretti. Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 21 Aralık 2024 canlı altın fiyatları

CANLI ALTIN FİYATLARI GRAFİĞİ 21 ARALIK 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın fiyatları kaç TL?

21 Aralık altın fiyatları yatırımcılar tarafından sorgulanıyor. Sabahın ilk ışıklarında altın dalgalı seyrine bu hafta sonunda da devam ediyor. Peki; Bugün tam, yarım, çeyrek altın, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL oldu?

CANLI ALTIN FİYATLARI GRAFİĞİ 21 ARALIK 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın fiyatları kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 2.968,02

SATIŞ(TL) 2.968,40

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CANLI ALTIN FİYATLARI GRAFİĞİ 21 ARALIK 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın fiyatları kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 4.849,00

SATIŞ(TL) 4.952,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI GRAFİĞİ 21 ARALIK 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın fiyatları kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 19.925,00

SATIŞ(TL) 20.226,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI GRAFİĞİ 21 ARALIK 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın fiyatları kaç TL?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.622,74

SATIŞ(USD) 2.623,08

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