CANLI ALTIN FİYATLARI GRAFİĞİ 28 Ocak 2025 | Bugün gram, çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik, tam altın ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları, son dönemdeki hareketli seyrini sürdürerek gündemdeki yerini koruyor. 28 Ocak Salı günü altına yatırım yapmayı planlayan vatandaşlar, fiyatları yakından takip ederken döviz kurundaki değişimleri de anbean izliyor. Gram ve çeyrek altındaki fiyat dalgalanmaları, piyasalarda canlılık yaratmaya devam ediyor. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın, Cumhuriyet altını, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları kaç TL'ye ulaştı? İşte 28 Ocak 2025 güncel altın fiyatları!