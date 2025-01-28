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Haberler Yaşam CANLI ALTIN FİYATLARI GRAFİĞİ 28 Ocak 2025 | Bugün gram, çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik, tam altın ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 28.01.2025 06:37 Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 06:37

CANLI ALTIN FİYATLARI GRAFİĞİ 28 Ocak 2025 | Bugün gram, çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik, tam altın ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatlarındaki hareketlilik, 28 Ocak 2025 Salı günü itibarıyla yatırımcıların dikkatini üzerine çekiyor. Ekonomik dalgalanmalar arasında güvenli bir liman olarak görülen altın, zirveye yakın seviyelerdeki performansını sürdürmeye devam ediyor. Gram altın, sabah saatlerinde 3.150,20 TL'den işlem görerek yatırımcıların gündeminde yer alırken çeyrek altın 5.134,00 TL'den alıcı buluyor. Bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın, Cumhuriyet altını, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar? İşte 28 Ocak 2025 güncel altın fiyatları!

CANLI ALTIN FİYATLARI GRAFİĞİ 28 Ocak 2025 | Bugün gram, çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik, tam altın ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları, son dönemdeki hareketli seyrini sürdürerek gündemdeki yerini koruyor. 28 Ocak Salı günü altına yatırım yapmayı planlayan vatandaşlar, fiyatları yakından takip ederken döviz kurundaki değişimleri de anbean izliyor. Gram ve çeyrek altındaki fiyat dalgalanmaları, piyasalarda canlılık yaratmaya devam ediyor. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın, Cumhuriyet altını, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları kaç TL'ye ulaştı? İşte 28 Ocak 2025 güncel altın fiyatları!

CANLI ALTIN FİYATLARI GRAFİĞİ 28 Ocak 2025 | Bugün gram, çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik, tam altın ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 3.150,20

SATIŞ(TL)3.150,74

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CANLI ALTIN FİYATLARI GRAFİĞİ 28 Ocak 2025 | Bugün gram, çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik, tam altın ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 5.134,00

SATIŞ(TL)5.181,00

Canlı Rakamlar Çeyrek Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

CANLI ALTIN FİYATLARI GRAFİĞİ 28 Ocak 2025 | Bugün gram, çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik, tam altın ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 21.012,00

SATIŞ(TL) 21.330,00

Canlı RakamlarCumhuriyet Altını Fiyatı İçin Tıklayınız!

CANLI ALTIN FİYATLARI GRAFİĞİ 28 Ocak 2025 | Bugün gram, çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik, tam altın ne kadar, kaç TL?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD)2.738,78

SATIŞ(USD) 2.739,19

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