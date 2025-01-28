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CANLI ALTIN FİYATLARI GRAFİĞİ 28 Ocak 2025 | Bugün gram, çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik, tam altın ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 28.01.2025 06:37
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025
06:37
CANLI ALTIN FİYATLARI GRAFİĞİ 28 Ocak 2025 | Bugün gram, çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik, tam altın ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatlarındaki hareketlilik, 28 Ocak 2025 Salı günü itibarıyla yatırımcıların dikkatini üzerine çekiyor. Ekonomik dalgalanmalar arasında güvenli bir liman olarak görülen altın, zirveye yakın seviyelerdeki performansını sürdürmeye devam ediyor. Gram altın, sabah saatlerinde 3.150,20 TL'den işlem görerek yatırımcıların gündeminde yer alırken çeyrek altın 5.134,00 TL'den alıcı buluyor. Bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın, Cumhuriyet altını, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar? İşte 28 Ocak 2025 güncel altın fiyatları!