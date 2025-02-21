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CANLI ALTIN FİYATLARI GRAFİĞİ: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 21.02.2025 07:09
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025
07:09
CANLI ALTIN FİYATLARI GRAFİĞİ: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını fiyatları ne kadar, kaç TL?
Haftanın son işlem gününde altın fiyatları yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Son dönemde dalgalı seyir izleyen değerli metal, yükseliş trendini sürdürerek yeni rekorlara imza atıyor. 21 Şubat 2025 sabahı itibarıyla gram altın 3.429,69 TL seviyesinde işlem görürken, çeyrek altın 5.758,00 TL bandına yükseldi. Güvenilir limana yatırım yapanlar ve piyasaları yakından takip edenler, güncel gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını fiyatlarını merak ediyor. Peki, bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?