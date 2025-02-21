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Haberler Yaşam CANLI ALTIN FİYATLARI GRAFİĞİ: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 21.02.2025 07:09 Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 07:09

CANLI ALTIN FİYATLARI GRAFİĞİ: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını fiyatları ne kadar, kaç TL?

Haftanın son işlem gününde altın fiyatları yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Son dönemde dalgalı seyir izleyen değerli metal, yükseliş trendini sürdürerek yeni rekorlara imza atıyor. 21 Şubat 2025 sabahı itibarıyla gram altın 3.429,69 TL seviyesinde işlem görürken, çeyrek altın 5.758,00 TL bandına yükseldi. Güvenilir limana yatırım yapanlar ve piyasaları yakından takip edenler, güncel gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını fiyatlarını merak ediyor. Peki, bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?

CANLI ALTIN FİYATLARI GRAFİĞİ: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın piyasasında hareketli bir dönem yaşanırken, yatırımcılar güncel fiyatları yakından izliyor. 21 Şubat 2025 itibarıyla, gram altın fiyatı 3.429,69 TL, çeyrek altın ise 5.758,00 TL seviyelerinde işlem görmekte. Yatırımcılar, altın fiyatlarındaki değişimlere bağlı olarak yatırım kararlarını şekillendiriyor. Peki, tam, yarım, gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını fiyatları bugün ne kadar? İşte, 21 Şubat 2025 canlı altın fiyatları ve tüm detaylar.

CANLI ALTIN FİYATLARI GRAFİĞİ: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını fiyatları ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 3.429,69

SATIŞ(TL) 3.430,25

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CANLI ALTIN FİYATLARI GRAFİĞİ: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını fiyatları ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 5.758,00

SATIŞ(TL) 5.811,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI GRAFİĞİ: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını fiyatları ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 23.436,00

SATIŞ(TL) 23.790,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI GRAFİĞİ: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını fiyatları ne kadar, kaç TL?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.931,13

SATIŞ(USD) 2.931,33

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