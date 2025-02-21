CANLI ALTIN FİYATLARI GRAFİĞİ: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın piyasasında hareketli bir dönem yaşanırken, yatırımcılar güncel fiyatları yakından izliyor. 21 Şubat 2025 itibarıyla, gram altın fiyatı 3.429,69 TL, çeyrek altın ise 5.758,00 TL seviyelerinde işlem görmekte. Yatırımcılar, altın fiyatlarındaki değişimlere bağlı olarak yatırım kararlarını şekillendiriyor. Peki, tam, yarım, gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını fiyatları bugün ne kadar? İşte, 21 Şubat 2025 canlı altın fiyatları ve tüm detaylar.