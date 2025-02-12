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CANLI ALTIN FİYATLARI: Gram ve çeyrekte dalgalanma! 12 Şubat bugün altın fiyatları ne kadar?
Giriş Tarihi: 12.02.2025 07:12
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025
07:12
CANLI ALTIN FİYATLARI: Gram ve çeyrekte dalgalanma! 12 Şubat bugün altın fiyatları ne kadar?
Altın fiyatları haftanın üçüncü işlem gününde de yatırımcıların yakın takibinde. Gram ve çeyrek altın fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar dikkat çekerken, 12 Şubat Çarşamba günü itibarıyla güncel rakamlar merak ediliyor. Peki, bugün gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte canlı altın fiyatları ve detaylar…