CANLI ALTIN FİYATLARI: Gram ve çeyrekte dalgalanma! 12 Şubat bugün altın fiyatları ne kadar?

Haftaya hızlı bir başlangıç yapan altın piyasasında hareketlilik sürüyor. Yatırımcılar ve ekonomi takipçileri, 12 Şubat Çarşamba günü itibarıyla gram altın ve çeyrek altında son durumu araştırıyor. Piyasalarda yaşanan dalgalanmalar fiyatları nasıl etkiledi? İşte canlı altın fiyatları ve anlık gelişmeler…