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Haberler Yaşam CANLI ALTIN FİYATLARI: Gram ve çeyrekte dalgalanma! 12 Şubat bugün altın fiyatları ne kadar?
Giriş Tarihi: 12.02.2025 07:12 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 07:12

CANLI ALTIN FİYATLARI: Gram ve çeyrekte dalgalanma! 12 Şubat bugün altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları haftanın üçüncü işlem gününde de yatırımcıların yakın takibinde. Gram ve çeyrek altın fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar dikkat çekerken, 12 Şubat Çarşamba günü itibarıyla güncel rakamlar merak ediliyor. Peki, bugün gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte canlı altın fiyatları ve detaylar…

CANLI ALTIN FİYATLARI: Gram ve çeyrekte dalgalanma! 12 Şubat bugün altın fiyatları ne kadar?

Haftaya hızlı bir başlangıç yapan altın piyasasında hareketlilik sürüyor. Yatırımcılar ve ekonomi takipçileri, 12 Şubat Çarşamba günü itibarıyla gram altın ve çeyrek altında son durumu araştırıyor. Piyasalarda yaşanan dalgalanmalar fiyatları nasıl etkiledi? İşte canlı altın fiyatları ve anlık gelişmeler…

CANLI ALTIN FİYATLARI: Gram ve çeyrekte dalgalanma! 12 Şubat bugün altın fiyatları ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 3.344,94

SATIŞ(TL) 3.345,84

"Altın fiyatları anlık olarak değişmektedir." Canlı Rakamlar için➥ Altın Fiyatları İçin Tıklayınız!
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CANLI ALTIN FİYATLARI: Gram ve çeyrekte dalgalanma! 12 Şubat bugün altın fiyatları ne kadar?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 5.548,00

SATIŞ(TL) 5.603,00

Canlı Rakamlar Çeyrek Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

CANLI ALTIN FİYATLARI: Gram ve çeyrekte dalgalanma! 12 Şubat bugün altın fiyatları ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 22.697,00

SATIŞ(TL) 23.040,00

Canlı RakamlarCumhuriyet Altını Fiyatı İçin Tıklayınız!

CANLI ALTIN FİYATLARI: Gram ve çeyrekte dalgalanma! 12 Şubat bugün altın fiyatları ne kadar?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.887,65

SATIŞ(USD) 2.888,31

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