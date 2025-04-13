CANLI ALTIN FİYATLARI GÜNCEL RAKAMLAR 13 NİSAN: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın kaç TL?

Altın piyasasında hareketli günler devam ediyor. Haftanın sonunda gram altın, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Altın yatırımcıları, çeyrek, yarım, tam altın, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik gibi farklı ürünlerin alış-satış fiyatlarını anlık olarak takip ediyor. İşte, güncel altın fiyatları…