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CANLI ALTIN FİYATLARI GÜNCEL RAKAMLAR 13 NİSAN: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın kaç TL?
Giriş Tarihi: 13.04.2025 09:15
Güncelleme Tarihi: 13.04.2025
09:15
CANLI ALTIN FİYATLARI GÜNCEL RAKAMLAR 13 NİSAN: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın kaç TL?
Altın piyasasında dalgalanmalar sürerken, sabah saatlerinde gram altın 3.957,69 TL, çeyrek altın ise 6.507,00 TL seviyelerinden işlem gördü. Küresel ekonomik faktörler ve piyasa beklentileri, altın fiyatlarının yükselmesine neden olurken, yatırımcılar yeni haftanın hemen öncesinde gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını gibi çeşitlerin fiyatlarını dikkatle takip ediyor.Peki, 13 Nisan 2025 gram altın fiyatı ne kadar, çeyrek altın kaç TL? İşte, güncel altın fiyatları