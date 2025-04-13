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Giriş Tarihi: 13.04.2025 09:15 Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 09:15

CANLI ALTIN FİYATLARI GÜNCEL RAKAMLAR 13 NİSAN: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın kaç TL?

Altın piyasasında dalgalanmalar sürerken, sabah saatlerinde gram altın 3.957,69 TL, çeyrek altın ise 6.507,00 TL seviyelerinden işlem gördü. Küresel ekonomik faktörler ve piyasa beklentileri, altın fiyatlarının yükselmesine neden olurken, yatırımcılar yeni haftanın hemen öncesinde gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını gibi çeşitlerin fiyatlarını dikkatle takip ediyor.Peki, 13 Nisan 2025 gram altın fiyatı ne kadar, çeyrek altın kaç TL? İşte, güncel altın fiyatları

CANLI ALTIN FİYATLARI GÜNCEL RAKAMLAR 13 NİSAN: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın kaç TL?

Altın piyasasında hareketli günler devam ediyor. Haftanın sonunda gram altın, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Altın yatırımcıları, çeyrek, yarım, tam altın, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik gibi farklı ürünlerin alış-satış fiyatlarını anlık olarak takip ediyor. İşte, güncel altın fiyatları

CANLI ALTIN FİYATLARI GÜNCEL RAKAMLAR 13 NİSAN: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 3.957,69

SATIŞ(TL) 3.959,33

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CANLI ALTIN FİYATLARI GÜNCEL RAKAMLAR 13 NİSAN: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 6.507,00

SATIŞ(TL) 6.568,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI GÜNCEL RAKAMLAR 13 NİSAN: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 26.634,00

SATIŞ(TL) 26.753,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI GÜNCEL RAKAMLAR 13 NİSAN: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın kaç TL?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 3.236,86

SATIŞ(USD) 3.238,20

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