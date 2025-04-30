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Giriş Tarihi: 30.04.2025 06:43 Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 06:44

CANLI ALTIN FİYATLARI GÜNCEL RAKAMLAR 30 NİSAN: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın kaç TL?

Altın piyasasında dalgalanma devam ediyor. Sabah saatlerinde gram altın 4.091,00TL, çeyrek altın ise 6.721,00 TL'den işlem gördü. Küresel ekonomik gelişmeler ve piyasa beklentileri, altın fiyatlarının artmasına yol açarken, yatırımcılar yeni hafta öncesinde gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını gibi çeşitlerin fiyatlarını titizlikle izliyor. Peki, 30 Nisan 2025'te gram,çeyrek,yarım,tam altın kaç TL? İşte, güncel altın fiyatları

CANLI ALTIN FİYATLARI GÜNCEL RAKAMLAR 30 NİSAN: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın kaç TL?

Altın piyasasında dalgalı günler sürüyor. Hafta ortasında, gram altın yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Altın yatırımcıları, çeyrek, yarım, tam altın, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik gibi çeşitli ürünlerin alış ve satış fiyatlarını anlık olarak takip ediyor. İşte, güncel altın fiyatları

CANLI ALTIN FİYATLARI GÜNCEL RAKAMLAR 30 NİSAN: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 4.091,00

SATIŞ(TL) 4.091,79

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CANLI ALTIN FİYATLARI GÜNCEL RAKAMLAR 30 NİSAN: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 6.721,00

SATIŞ(TL) 6.781,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI GÜNCEL RAKAMLAR 30 NİSAN: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 27.345,00

SATIŞ(TL) 27.759,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI GÜNCEL RAKAMLAR 30 NİSAN: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın kaç TL?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 3.307,52

SATIŞ(USD) 3.307,89

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