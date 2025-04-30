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CANLI ALTIN FİYATLARI GÜNCEL RAKAMLAR 30 NİSAN: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın kaç TL?
Giriş Tarihi: 30.04.2025 06:43
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025
06:44
CANLI ALTIN FİYATLARI GÜNCEL RAKAMLAR 30 NİSAN: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın kaç TL?
Altın piyasasında dalgalanma devam ediyor. Sabah saatlerinde gram altın 4.091,00TL, çeyrek altın ise 6.721,00 TL'den işlem gördü. Küresel ekonomik gelişmeler ve piyasa beklentileri, altın fiyatlarının artmasına yol açarken, yatırımcılar yeni hafta öncesinde gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını gibi çeşitlerin fiyatlarını titizlikle izliyor. Peki, 30 Nisan 2025'te gram,çeyrek,yarım,tam altın kaç TL? İşte, güncel altın fiyatları