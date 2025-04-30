CANLI ALTIN FİYATLARI GÜNCEL RAKAMLAR 30 NİSAN: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın kaç TL?

Altın piyasasında dalgalı günler sürüyor. Hafta ortasında, gram altın yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Altın yatırımcıları, çeyrek, yarım, tam altın, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik gibi çeşitli ürünlerin alış ve satış fiyatlarını anlık olarak takip ediyor. İşte, güncel altın fiyatları…