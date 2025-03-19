CANLI ALTIN FİYATLARI KURU BUGÜN | Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

Haftanın başlamasıyla birlikte altın fiyatlarında son durum merak konusu oldu. Altın almak ve satmak isteyenler canlı alış-satış tablosunda odaklandı. Gram, çeyrek, yarım, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları güncel olarak sorgulanıyor. Peki, altın fiyatları bugün kaç TL'den işlem görüyor? İşte güncel rakamlar…