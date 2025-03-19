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Haberler Yaşam CANLI ALTIN FİYATLARI KURU BUGÜN | Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?
Giriş Tarihi: 19.03.2025 09:44 Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 09:44

CANLI ALTIN FİYATLARI KURU BUGÜN | Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın ikinci günü itibarıyla çeyrek, yarım, tam, gram altın ve 22 ayar bilezik fiyatları araştırılmaya başlandı. Anlık verilere göre, ons altın 3.013 liradan işleme başladı. Peki, 18 Mart itibarıyla altın fiyatları ne kadar, düştü mü arttı mı? İşte detaylar…

CANLI ALTIN FİYATLARI KURU BUGÜN | Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

Haftanın başlamasıyla birlikte altın fiyatlarında son durum merak konusu oldu. Altın almak ve satmak isteyenler canlı alış-satış tablosunda odaklandı. Gram, çeyrek, yarım, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları güncel olarak sorgulanıyor. Peki, altın fiyatları bugün kaç TL'den işlem görüyor? İşte güncel rakamlar…

CANLI ALTIN FİYATLARI KURU BUGÜN | Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 3.548,41

SATIŞ(TL) 3.548,81

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ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 5.819,00

SATIŞ(TL) 5.867,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI KURU BUGÜN | Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 22.780,00

SATIŞ(TL) 23.267,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI KURU BUGÜN | Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 3.013,31

SATIŞ(USD) 3.013,55

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