Haberler
Yaşam
CANLI ALTIN FİYATLARI KURU BUGÜN | Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?
Giriş Tarihi: 19.03.2025 09:44
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025
09:44
CANLI ALTIN FİYATLARI KURU BUGÜN | Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?
Altın fiyatları, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın ikinci günü itibarıyla çeyrek, yarım, tam, gram altın ve 22 ayar bilezik fiyatları araştırılmaya başlandı. Anlık verilere göre, ons altın 3.013 liradan işleme başladı. Peki, 18 Mart itibarıyla altın fiyatları ne kadar, düştü mü arttı mı? İşte detaylar…