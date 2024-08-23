CANLI ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | 23 Ağustos 2024 Cuma Kapalıçarşı Gram, yarım, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

Gram altın fiyatı saatler 14.00'ı gösterirken, 2 bin 700 lira civarından işlem görüyor. Yine gram altınla birlikte diğerleri de bugün artış eğilimi gösteriyor. Halihazırda yatırımını bu yönde gerçekleştirmiş veya gerçekleştirmek isteyen kişiler ise güncel ve canlı altın fiyatları araştırması yapıyor. İşte gram altın, yarım, ata ve çeyrek altın fiyatları (23 Ağustos 2024 Cuma)