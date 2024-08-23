Giriş Tarihi: 23.08.2024 13:53
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024
13:53
CANLI ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | 23 Ağustos 2024 Cuma Kapalıçarşı Gram, yarım, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların yakından takibinde bulunuyor. Haftanın son gününde altının nasıl bir yön çizeceği merak ediliyor. Gram altın ve çeyrek altın fiyatı güne yükselerek başladı. Peki, 23 Ağustos 2024 Cuma Kapalıçarşı Gram, yarım, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte canlı fiyatlar…