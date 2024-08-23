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Giriş Tarihi: 23.08.2024 13:53 Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 13:53

CANLI ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | 23 Ağustos 2024 Cuma Kapalıçarşı Gram, yarım, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların yakından takibinde bulunuyor. Haftanın son gününde altının nasıl bir yön çizeceği merak ediliyor. Gram altın ve çeyrek altın fiyatı güne yükselerek başladı. Peki, 23 Ağustos 2024 Cuma Kapalıçarşı Gram, yarım, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte canlı fiyatlar…

CANLI ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | 23 Ağustos 2024 Cuma Kapalıçarşı Gram, yarım, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

Gram altın fiyatı saatler 14.00'ı gösterirken, 2 bin 700 lira civarından işlem görüyor. Yine gram altınla birlikte diğerleri de bugün artış eğilimi gösteriyor. Halihazırda yatırımını bu yönde gerçekleştirmiş veya gerçekleştirmek isteyen kişiler ise güncel ve canlı altın fiyatları araştırması yapıyor. İşte gram altın, yarım, ata ve çeyrek altın fiyatları (23 Ağustos 2024 Cuma)

CANLI ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | 23 Ağustos 2024 Cuma Kapalıçarşı Gram, yarım, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.729,75
Satış: 2.730,22


GRAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

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CANLI ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | 23 Ağustos 2024 Cuma Kapalıçarşı Gram, yarım, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.514,00
Satış: 4.572,00


ÇEYREK ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

CANLI ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | 23 Ağustos 2024 Cuma Kapalıçarşı Gram, yarım, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.055,00
Satış: 9.136,00


YARIM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

CANLI ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | 23 Ağustos 2024 Cuma Kapalıçarşı Gram, yarım, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.497,14
Satış: 2.497,47


ONS ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

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