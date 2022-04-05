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Giriş Tarihi: 05.04.2022 07:54 Güncelleme Tarihi: 05.04.2022 07:54

Canlı altın fiyatları son dakika: 5 Nisan Bugün altın fiyatları düştü mü yükseldi mi? (Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı)

5 Nisan Salı günü altın fiyatları canlı rakamlar günün en sık araştırılan konuları arasında yerini alıyor. Altın fiyatı son dakika gelişmeleri takibi sürerken enflasyon oranının açıklanmasının ardından altın fiyatları düştü mü yükseldi mi sorusunun yanıtı merak ediliyor. Canlı rakamlara göre; bugün gram altın 910 liradan işlem görürken 22 ayar bilezik ise 825 liradan işlem görüyor. Peki; 5 Nisan 2022 Salı ata, cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte son dakika gelişmeleri!

Canlı altın fiyatları son dakika: 5 Nisan Bugün altın fiyatları düştü mü yükseldi mi? Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı

Altın fiyatları son dakika! 5 Nisan bugün altın fiyatları haftanın ikinci işlem gününde de hareketli bir grafik çiziyor. Çeyrek altın bin 480 liradan işlem görürken tam altın ise 5 bin 911 liradan işlem görmektedir. İnişli çıkışlı grafiği sebebiyle yakından takip edilen altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte son dakika bilgiler.

Canlı altın fiyatları son dakika: 5 Nisan Bugün altın fiyatları düştü mü yükseldi mi? Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 825,53

SATIŞ: 852,42

ATA ALTIN

ALIŞ: 6.056,00

SATIŞ: 6.123,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 6.036,00

SATIŞ: 6.127,00

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Canlı altın fiyatları son dakika: 5 Nisan Bugün altın fiyatları düştü mü yükseldi mi? Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı

TAM ALTIN

ALIŞ: 5.911,00

SATIŞ: 5.968,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 2.960,00

SATIŞ: 2.995,00

Canlı altın fiyatları son dakika: 5 Nisan Bugün altın fiyatları düştü mü yükseldi mi? Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.480,00

SATIŞ: 1.497,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 910,74

SATIŞ: 910,92

Canlı altın fiyatları son dakika: 5 Nisan Bugün altın fiyatları düştü mü yükseldi mi? Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı
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