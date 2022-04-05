Haberler Yaşam Canlı altın fiyatları son dakika: 5 Nisan Bugün altın fiyatları düştü mü yükseldi mi? (Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı)

Giriş Tarihi: 05.04.2022 07:54 Güncelleme Tarihi: 05.04.2022 07:54

Canlı altın fiyatları son dakika: 5 Nisan Bugün altın fiyatları düştü mü yükseldi mi? (Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı)

5 Nisan Salı günü altın fiyatları canlı rakamlar günün en sık araştırılan konuları arasında yerini alıyor. Altın fiyatı son dakika gelişmeleri takibi sürerken enflasyon oranının açıklanmasının ardından altın fiyatları düştü mü yükseldi mi sorusunun yanıtı merak ediliyor. Canlı rakamlara göre; bugün gram altın 910 liradan işlem görürken 22 ayar bilezik ise 825 liradan işlem görüyor. Peki; 5 Nisan 2022 Salı ata, cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte son dakika gelişmeleri!