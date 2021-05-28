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Haberler Yaşam Canlı altın fiyatları son dakika gelişmeler: 28 Mayıs Bugün 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 28.05.2021 17:58 Güncelleme Tarihi: 28.05.2021 18:35

Canlı gelişmeler: 28 Mayıs Bugün 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Kapalıçarşı'dan gelen gelişmeleri milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. Son dönemde grafiğindeki yükseliş hareketiyle dikkatleri üzerine çeken sarı metalin gram fiyatı gelen son verilere göre; 523 TL olarak kaydedilirken çeyrek fiyatı ise 839 TL'den işlem görüyor. Bu noktada "22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" şeklindeki sorular gün içerisinde yanıt arıyor. Büyük ve küçük ölçekli fark etmeksizin binlerce yatırımcı altının önümüzdeki günlerde nasıl bir yön izleyeceğini merak ediyor. İşte 28 Mayıs 2021 altın fiyatları son dakika gelişmeleri ve tüm detaylar…

Kapalıçarşı'dan altın fiyatları son dakika gelişmeleri: 28 Mayıs Bugün 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

gelişmeleriyle gün içerisinde birçok vatandaş tarafından araştırma konusu haline geliyor. Yatırımlarını canlı ve güncel rakamlara göre yönlendirmek isteyen vatandaşlar "22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularına ilişkin anlık yanıtı araştırıyor. Serbest piyasalardan gelen anlık verilere göre sarı metalin gramı 523 TL'den işlem görürken çeyrek fiyatı ise 838 TL olarak kaydedildi. İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri ve tüm detaylar…

Kapalıçarşı'dan altın fiyatları son dakika gelişmeleri: 28 Mayıs Bugün 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 469,34

SATIŞ: 501,49

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Kapalıçarşı'dan altın fiyatları son dakika gelişmeleri: 28 Mayıs Bugün 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.418,00

SATIŞ: 3.502,00

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Kapalıçarşı'dan altın fiyatları son dakika gelişmeleri: 28 Mayıs Bugün 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.449,00

SATIŞ: 3.501,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Kapalıçarşı'dan altın fiyatları son dakika gelişmeleri: 28 Mayıs Bugün 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.449,00

SATIŞ: 3.501,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

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