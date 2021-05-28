Altın fiyatları son dakika gelişmeleriyle gündemde yer almaya devam ediyor. Son aylarda ani iniş ve çıkışlarıyla gündeme gelen sarı metal serbest piyasalardan gelen canlı ve güncel rakamlara göre yükseliş hareketini sürdürüyor. Bu kapsamda altının gram fiyatı 514 TL olarak kaydedilirken çeyrek fiyatı ise 828 TL'den işlem görüyor. Buna göre; "27 Mayıs Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte canlı ve güncel rakamları ile altın fiyatları son dakika gelişmeleri…