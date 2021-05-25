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Haberler Yaşam Canlı altın fiyatları son dakika gelişmeleri: 25 Mayıs 2021 Bugün 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 25.05.2021 21:07 Güncelleme Tarihi: 25.05.2021 21:09

Canlı gelişmeleri: 25 Mayıs 2021 Bugün 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son günlerdeki yükseliş hareketinin ardından yeniden milyonlarca kişinin gündemindeki yeri almaya devam ediyor. Sarı metalin gram fiyatının 500 TL'nin üzerine çıkması ve çeyrek fiyatının ise 800 TL seviyelerinde seyretmesi dikkat çekerken öte yandan yatırımlarını doğru şekilde yönlendirmek isteyen vatandaşlar alış ve satış fiyatlarında güncel takibi sürdürüyor. Öte yandan "25 Mayıs Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt arıyor. İşte altın fiyatları gelişmeleri…

Canlı altın fiyatları son dakika gelişmeleri: 25 Mayıs 2021 Bugün 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Uzunca bir süredir gündemdeki yerini koruyan gelişmeleriyle yeniden milyonlarca vatandaşın gündemindeki yerini almaya devam ediyor. Son dönemdeki yükseliş hareketleriyle ilgi gören sarı metal özellikle bu yönde yatırımlarını gerçekleştiren ve kar elde etmek isteyen kişiler tarafından anlık rakamlarıyla yakından takip ediliyor. "Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" gibi sorular yanıt aramaya başlarken bugün sabah saatlerinde gelen verilere göre; altının gram fiyatı 516 TL'den işlem görüyor. İşte 25 Mayıs 2021 altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar…

Canlı altın fiyatları son dakika gelişmeleri: 25 Mayıs 2021 Bugün 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 459,79

SATIŞ: 491,57

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Canlı altın fiyatları son dakika gelişmeleri: 25 Mayıs 2021 Bugün 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.348,00

SATIŞ: 3.424,00

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Canlı altın fiyatları son dakika gelişmeleri: 25 Mayıs 2021 Bugün 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.370,00

SATIŞ: 3.421,00

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Canlı altın fiyatları son dakika gelişmeleri: 25 Mayıs 2021 Bugün 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.254,55

SATIŞ: 3.318,65

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