Canlı altın fiyatları son dakika gelişmeleri: 25 Mayıs 2021 Bugün 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son günlerdeki yükseliş hareketinin ardından altın fiyatları yeniden milyonlarca kişinin gündemindeki yeri almaya devam ediyor. Sarı metalin gram fiyatının 500 TL'nin üzerine çıkması ve çeyrek fiyatının ise 800 TL seviyelerinde seyretmesi dikkat çekerken öte yandan yatırımlarını doğru şekilde yönlendirmek isteyen vatandaşlar alış ve satış fiyatlarında güncel takibi sürdürüyor. Öte yandan "25 Mayıs Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt arıyor. İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri…