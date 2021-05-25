Canlı altın fiyatları son dakika gelişmeleri: 25 Mayıs 2021 Bugün 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Uzunca bir süredir gündemdeki yerini koruyan altın fiyatları son dakika gelişmeleriyle yeniden milyonlarca vatandaşın gündemindeki yerini almaya devam ediyor. Son dönemdeki yükseliş hareketleriyle ilgi gören sarı metal özellikle bu yönde yatırımlarını gerçekleştiren ve kar elde etmek isteyen kişiler tarafından anlık rakamlarıyla yakından takip ediliyor. "Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" gibi sorular yanıt aramaya başlarken bugün sabah saatlerinde gelen verilere göre; altının gram fiyatı 516 TL'den işlem görüyor. İşte 25 Mayıs 2021 altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar…