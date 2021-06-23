Canlı altın fiyatları sürpriz hareketlilikte! 22 ayar bilezik, gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları son dakika... Altın fiyatları, serbest piyasaların üçüncü işlem gününde de yakından takip ediliyor. Düğün ve nikah sezonunun açılması ile birlikte 22 ayar bilezik, çeyrek altın, yarım altın ve gram altına olan ilgi bir hayli arttı. Durum böyle olunca, gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu sorusu gün içerisinde araştırılıyor. Altın fiyatları bugün ne kadar oldu konusuyla, yatırımcılar ve hediye almayı düşünenler canlı altın fiyatı hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Güncel altın fiyatları anlık olarak değişiklik gösterdiği için serbest piyasalardan ve Kapalıçarşı'dan güncel, anlık alış satış altın fiyatı rakamlarını 'A Para Altın Fiyatları' sayfasından görebilirsiniz.