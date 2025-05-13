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CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU: "Düşüş sürüyor!" 13 Mayıs bugün gram,yarım,çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 13.05.2025 06:47
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025
06:47
CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU: "Düşüş sürüyor!" 13 Mayıs bugün gram,yarım,çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Altın piyasasında düşüş, haftanın ikinci gününde de devam ediyor. Bugün sabah erken saatlerde gram altın 4.032,18 TL, çeyrek altın ise 6.650,00 TL'den işlem görmeye başladı. Küresel ekonomik gelişmeler ve piyasa beklentileri, altın fiyatlarında dalgalanmalara yol açıyor. Yatırımcılar, haftanın ikinci gününde gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını gibi çeşitlerin fiyatlarını yakından izliyor. Peki, 13 Mayıs 2025 itibarıyla altın fiyatları ne durumda? İşte güncel gram, çeyrek ve yarım altın değerleri...