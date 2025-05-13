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Haberler Yaşam CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU: "Düşüş sürüyor!" 13 Mayıs bugün gram,yarım,çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 13.05.2025 06:47 Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 06:47

CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU: "Düşüş sürüyor!" 13 Mayıs bugün gram,yarım,çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın piyasasında düşüş, haftanın ikinci gününde de devam ediyor. Bugün sabah erken saatlerde gram altın 4.032,18 TL, çeyrek altın ise 6.650,00 TL'den işlem görmeye başladı. Küresel ekonomik gelişmeler ve piyasa beklentileri, altın fiyatlarında dalgalanmalara yol açıyor. Yatırımcılar, haftanın ikinci gününde gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını gibi çeşitlerin fiyatlarını yakından izliyor. Peki, 13 Mayıs 2025 itibarıyla altın fiyatları ne durumda? İşte güncel gram, çeyrek ve yarım altın değerleri...

CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU: Düşüş sürüyor! 13 Mayıs bugün gram,yarım,çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Yeni haftanın ikinci gününde gram altın, yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Altını güvenli bir liman olarak gören yatırımcılar; çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik gibi çeşitli türlerin fiyatlarındaki anlık değişiklikleri dikkatle izliyor. İşte, güncel altın fiyatları ve canlı veriler...

CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU: Düşüş sürüyor! 13 Mayıs bugün gram,yarım,çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 4.032,18

SATIŞ(TL) 4.032,69

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CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU: Düşüş sürüyor! 13 Mayıs bugün gram,yarım,çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 6.650,00

SATIŞ(TL) 6.708,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU: Düşüş sürüyor! 13 Mayıs bugün gram,yarım,çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 27.158,00

SATIŞ(TL) 27.568,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU: Düşüş sürüyor! 13 Mayıs bugün gram,yarım,çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 3.234,34

SATIŞ(USD) 3.234,74

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