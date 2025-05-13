CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU: "Düşüş sürüyor!" 13 Mayıs bugün gram,yarım,çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Yeni haftanın ikinci gününde gram altın, yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Altını güvenli bir liman olarak gören yatırımcılar; çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik gibi çeşitli türlerin fiyatlarındaki anlık değişiklikleri dikkatle izliyor. İşte, güncel altın fiyatları ve canlı veriler...