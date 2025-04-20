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CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU | Gram altın fiyatları bugün ne kadar, çeyrek altın düştü mü, arttı mı, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 20.04.2025 08:32
Güncelleme Tarihi: 20.04.2025
08:32
CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU | Gram altın fiyatları bugün ne kadar, çeyrek altın düştü mü, arttı mı, kaç TL oldu?
Altın piyasası, yatırım yağan vatandaşlar için büyük önem taşıyor. Ekonomik gelişmeler, döviz kurları ve küresel piyasaların etkisiyle birlikte altın fiyatları dalgalanmaya devam ederken, bugün itibarıyla güncel rakamlar merakla araştırılıyor. Gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altın gibi en çok tercih edilen altın türlerinin alış ve satış fiyatları ile 22 ayar bilezik fiyatları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bugün altın alım-satımı yapacak olanlar ve birikimini altına çevirmek isteyenler, "altın fiyatları ne kadar oldu?" sorusunun yanıtını arıyor.