Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU | Gram altın fiyatları bugün ne kadar, çeyrek altın düştü mü, arttı mı, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 20.04.2025 08:32 Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 08:32

CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU | Gram altın fiyatları bugün ne kadar, çeyrek altın düştü mü, arttı mı, kaç TL oldu?

Altın piyasası, yatırım yağan vatandaşlar için büyük önem taşıyor. Ekonomik gelişmeler, döviz kurları ve küresel piyasaların etkisiyle birlikte altın fiyatları dalgalanmaya devam ederken, bugün itibarıyla güncel rakamlar merakla araştırılıyor. Gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altın gibi en çok tercih edilen altın türlerinin alış ve satış fiyatları ile 22 ayar bilezik fiyatları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bugün altın alım-satımı yapacak olanlar ve birikimini altına çevirmek isteyenler, "altın fiyatları ne kadar oldu?" sorusunun yanıtını arıyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU | Gram altın fiyatları bugün ne kadar, çeyrek altın düştü mü, arttı mı, kaç TL oldu?

Atına olan ilgi her geçen gün artıyor. Özellikle gram, çeyrek, yarım ve tam altın gibi farklı türlerdeki altınların yanı sıra 22 ayar bilezik fiyatları da vatandaşlar tarafından anlık olarak takip ediliyor. Altın fiyatlarında yaşanan yükseliş ya da düşüşler hem yatırımcıların hem de tasarruf yapmak isteyenlerin radarında yer alıyor. Peki, haftanın ikinci gününde Kapalıçarşı ve serbest piyasalarda altın fiyatları kaç lira oldu? Gram altın bugün ne kadar, çeyrek altın kaç TL'den işlem görüyor?

CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU | Gram altın fiyatları bugün ne kadar, çeyrek altın düştü mü, arttı mı, kaç TL oldu?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 4.029,53

SATIŞ(TL) 4.030,01

Gün içinde altın fiyatları değişmektedir. Canlı Rakamlar Altın Fiyatları İçin Tıklayınız!

Canlı Rakamlar Gram Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU | Gram altın fiyatları bugün ne kadar, çeyrek altın düştü mü, arttı mı, kaç TL oldu?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 6.609,00

SATIŞ(TL) 6.671,00

Canlı Rakamlar Çeyrek Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU | Gram altın fiyatları bugün ne kadar, çeyrek altın düştü mü, arttı mı, kaç TL oldu?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 26.508,00

SATIŞ(TL) 26.652,00

Canlı RakamlarCumhuriyet Altını Fiyatı İçin Tıklayınız!

CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU | Gram altın fiyatları bugün ne kadar, çeyrek altın düştü mü, arttı mı, kaç TL oldu?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 3.288,30

SATIŞ(USD) 3.288,67

Canlı RakamlarOns Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!