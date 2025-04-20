CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU | Gram altın fiyatları bugün ne kadar, çeyrek altın düştü mü, arttı mı, kaç TL oldu?

Atına olan ilgi her geçen gün artıyor. Özellikle gram, çeyrek, yarım ve tam altın gibi farklı türlerdeki altınların yanı sıra 22 ayar bilezik fiyatları da vatandaşlar tarafından anlık olarak takip ediliyor. Altın fiyatlarında yaşanan yükseliş ya da düşüşler hem yatırımcıların hem de tasarruf yapmak isteyenlerin radarında yer alıyor. Peki, haftanın ikinci gününde Kapalıçarşı ve serbest piyasalarda altın fiyatları kaç lira oldu? Gram altın bugün ne kadar, çeyrek altın kaç TL'den işlem görüyor?