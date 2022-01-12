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Haberler Yaşam Canlı altın fiyatları takibi 12 Ocak 2022: Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları düştü mü yükseldi mi, ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 12.01.2022 18:02 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022 18:02

Canlı altın fiyatları takibi 12 Ocak 2022: Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları düştü mü yükseldi mi, ne kadar oldu?

Haftanın üçüncü işlem gününde altın fiyatları ile ilgili anlık rakamlar takip ediliyor. Hem gün içerisinde hem de haftalık bazda hareketli bir grafik çizen altın özellikle iyi bir yatırım aracı olmasının yanı sıra hediye amaçlı da kullanılıyor. Ekonominin merkezinde yer almasından ötürü canlı ve güncel rakamlar merak edilirken alış satış verileri bu noktada önem kazanıyor. Peki; 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte anlık altın fiyatları verileri 12 Ocak 2022 Çarşamba!

Canlı altın fiyatları takibi 12 Ocak 2022: Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları düştü mü yükseldi mi, ne kadar oldu?

Kapalıçarşı'dan anlık altın fiyatları bilgisi gelmeye devam ediyor. 12 Ocak Çarşamba günü inişli çıkışlı grafiğe sahip olan altın fiyatları verilerine göre; 22 ayar bilezik 731 liradan işlem görürken çeyrek altın ise bin 308 liradan işlem görmektedir. İleriye dönük iyi bir yatırım aracı olması ile birlikte uzun vadede altının nasıl bir grafik çizeceği küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından araştırılan konular arasında yerini alıyor. Bu başlık altından; canlı altın fiyatları verilerine ulaşabilir, anlık rakamları görebilirsiniz.

Canlı altın fiyatları takibi 12 Ocak 2022: Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları düştü mü yükseldi mi, ne kadar oldu?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 731,62

SATIŞ: 754,92

ATA ALTIN

ALIŞ: 5.371,00

SATIŞ: 5.442,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 5.364,00

SATIŞ: 5.446,00

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Canlı altın fiyatları takibi 12 Ocak 2022: Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları düştü mü yükseldi mi, ne kadar oldu?

TAM ALTIN

ALIŞ: 5.175,72

SATIŞ: 5.278,40

YARIM ALTIN

ALIŞ: 2.616,00

SATIŞ: 2.662,00

Canlı altın fiyatları takibi 12 Ocak 2022: Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları düştü mü yükseldi mi, ne kadar oldu?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.308,00

SATIŞ: 1.331,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 806,46

SATIŞ: 806,61

Canlı altın fiyatları takibi 12 Ocak 2022: Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları düştü mü yükseldi mi, ne kadar oldu?
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