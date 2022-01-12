Canlı altın fiyatları takibi 12 Ocak 2022: Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları düştü mü yükseldi mi, ne kadar oldu?

Haftanın üçüncü işlem gününde altın fiyatları ile ilgili anlık rakamlar takip ediliyor. Hem gün içerisinde hem de haftalık bazda hareketli bir grafik çizen altın özellikle iyi bir yatırım aracı olmasının yanı sıra hediye amaçlı da kullanılıyor. Ekonominin merkezinde yer almasından ötürü canlı ve güncel rakamlar merak edilirken alış satış verileri bu noktada önem kazanıyor. Peki; 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte anlık altın fiyatları verileri 12 Ocak 2022 Çarşamba!