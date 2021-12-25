Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ 25 ARALIK 2021 || Altın fiyatlarında flaş hareketlilik! Bugün gram ve çeyrek altın fiyatı düştü mü, yükseldi mi?
Giriş Tarihi: 25.12.2021 10:59 Güncelleme Tarihi: 25.12.2021 11:35

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ 25 ARALIK 2021 || Altın fiyatlarında flaş hareketlilik! Bugün gram ve çeyrek altın fiyatı düştü mü, yükseldi mi?

Altın fiyatları alış ve satış verileri, güncel olarak sorgulanan konu başlıkları arasında yerini alıyor. 25 Aralık Cumartesi hafta sonunda da hareketli bir grafik çizen altın canlı rakamlar bu noktada önem kazanırken bugün 22 ayar bilezik fiyatı 593 liradan işlem görüyor. Özellikle iyi bir yatırım aracı olmasının yanı sıra ekonomiye yönelik yapılan resmi açıklamalar ile birlikte grafikte yükselme ya da düşüş eğilimi görülüyor. Peki; bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatları canlı rakamlar!

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ || Altın fiyatlarında flaş hareketlilik başladı! 25 Aralık Cumartesi Bugün gram ve çeyrek altın fiyatı düştü mü, yükseldi mi?

Canlı altın fiyatları takip ekranı, günün her saati önem kazanıyor. Vatandaşlar alış ve satış rakamlarını öğrenmek isterken bilindiği üzere altın fiyatları grafiği anlık olarak değişebiliyor. Bugün gram altın 637 liradan işlem görürken çeyrek altın ise bin 54 liradan işlem görmektedir. İşte 25 Aralık 2022 altın fiyatları verileri!

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ || Altın fiyatlarında flaş hareketlilik başladı! 25 Aralık Cumartesi Bugün gram ve çeyrek altın fiyatı düştü mü, yükseldi mi?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 595,85

SATIŞ: 622,04

ATA ALTIN

ALIŞ: 4.367,00

SATIŞ: 4.564,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 4.663,00

SATIŞ: 4.734,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ || Altın fiyatlarında flaş hareketlilik başladı! 25 Aralık Cumartesi Bugün gram ve çeyrek altın fiyatı düştü mü, yükseldi mi?

TAM ALTIN

ALIŞ: 4.473,70

SATIŞ: 4.578,15

YARIM ALTIN

ALIŞ: 2.108,00

SATIŞ: 2.236,00

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ || Altın fiyatlarında flaş hareketlilik başladı! 25 Aralık Cumartesi Bugün gram ve çeyrek altın fiyatı düştü mü, yükseldi mi?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.054,00

SATIŞ: 1.116,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 637,83

SATIŞ: 638,33

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ || Altın fiyatlarında flaş hareketlilik başladı! 25 Aralık Cumartesi Bugün gram ve çeyrek altın fiyatı düştü mü, yükseldi mi?
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA