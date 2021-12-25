CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ 25 ARALIK 2021 || Altın fiyatlarında flaş hareketlilik! Bugün gram ve çeyrek altın fiyatı düştü mü, yükseldi mi?

Altın fiyatları alış ve satış verileri, güncel olarak sorgulanan konu başlıkları arasında yerini alıyor. 25 Aralık Cumartesi hafta sonunda da hareketli bir grafik çizen altın canlı rakamlar bu noktada önem kazanırken bugün 22 ayar bilezik fiyatı 593 liradan işlem görüyor. Özellikle iyi bir yatırım aracı olmasının yanı sıra ekonomiye yönelik yapılan resmi açıklamalar ile birlikte grafikte yükselme ya da düşüş eğilimi görülüyor. Peki; bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatları canlı rakamlar!