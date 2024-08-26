Giriş Tarihi: 26.08.2024 06:07
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024
06:07
CANLI ALTIN FİYATLARI GRAFİĞİ 26 AĞUSTOS 2024 | Bugün gram, çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik, tam altın ne kadar, kaç TL?
Yeni haftaya girerken sarı metal vatandaşların gündeminde. Yarım altın, çeyrek altın, gram altın ve 22 ayar bilezik fiyatları yatırımcılar tarafından sorgulanıyor. Haftanın ilk verilerine göre gram 2.744,29 TL üzerinden açılışını yaparken çeyrek 4.530,00 TL'den haftaya hızlı bir giriş yaptı. Peki bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? İşte 26 Ağustos altın fiyatları