Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 26.08.2024 06:07 Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 06:07

CANLI ALTIN FİYATLARI GRAFİĞİ 26 AĞUSTOS 2024 | Bugün gram, çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik, tam altın ne kadar, kaç TL?

Yeni haftaya girerken sarı metal vatandaşların gündeminde. Yarım altın, çeyrek altın, gram altın ve 22 ayar bilezik fiyatları yatırımcılar tarafından sorgulanıyor. Haftanın ilk verilerine göre gram 2.744,29 TL üzerinden açılışını yaparken çeyrek 4.530,00 TL'den haftaya hızlı bir giriş yaptı. Peki bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? İşte 26 Ağustos altın fiyatları

CANLI ALTIN FİYATLARI GRAFİĞİ 26 AĞUSTOS 2024 | Bugün gram, çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik, tam altın ne kadar, kaç TL?

Haftanın ilk gününde piyasalardaki hareketlilik sürüyor. Yatırım yapmak isteyenler altının son durumunu araştırmaya başladı. Peki, gram ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL?

CANLI ALTIN FİYATLARI GRAFİĞİ 26 AĞUSTOS 2024 | Bugün gram, çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik, tam altın ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 18.830,00
Satış: 18.840,00

Canlı Rakamlar Altın Fiyatları İçin Tıklayınız!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
CANLI ALTIN FİYATLARI GRAFİĞİ 26 AĞUSTOS 2024 | Bugün gram, çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik, tam altın ne kadar, kaç TL?

ATA ALTIN

Alış: 18.621,00

Satış: 18.773,00

Canlı Rakamlar Altın Fiyatları İçin Tıklayınız!

CANLI ALTIN FİYATLARI GRAFİĞİ 26 AĞUSTOS 2024 | Bugün gram, çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik, tam altın ne kadar, kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

Alış: 2.542,62

Satış: 2.681,66

Canlı Rakamlar Altın Fiyatları İçin Tıklayınız!

CANLI ALTIN FİYATLARI GRAFİĞİ 26 AĞUSTOS 2024 | Bugün gram, çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik, tam altın ne kadar, kaç TL?

ONS ALTIN FİYATI

Alış: 2.512,00

Satış: 2.512,92

Canlı Rakamlar Altın Fiyatları İçin Tıklayınız!

SON DAKİKA