Canlı altın fiyatları takip ekranı: 10 Ekim 2025 tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL, düştü mü?
Giriş Tarihi: 10.10.2025 07:08
Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 07:12
Güncel gram altın fiyatı yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Dolar ve piyasalardaki hareketler, kuyumcuların ekranlarında da dalgalanmalara yol açıyor. Geçtiğimiz günlerde peş peşe rekor kıran gram altının bugünkü alış ve satış rakamları yatırımcılar kadar ziynet eşya alışverişi yapmak isteyen vatandaşlarca da merak ediliyor. Peki, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL, düştü mü? İşte 10 Ekim 2025 canlı altın fiyatları takip ekranı ile anlık alış-satış rakamları.