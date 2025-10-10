Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Canlı altın fiyatları takip ekranı: 10 Ekim 2025 tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL, düştü mü?
Giriş Tarihi: 10.10.2025 07:08 Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 07:12

Canlı altın fiyatları takip ekranı: 10 Ekim 2025 tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL, düştü mü?

Güncel gram altın fiyatı yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Dolar ve piyasalardaki hareketler, kuyumcuların ekranlarında da dalgalanmalara yol açıyor. Geçtiğimiz günlerde peş peşe rekor kıran gram altının bugünkü alış ve satış rakamları yatırımcılar kadar ziynet eşya alışverişi yapmak isteyen vatandaşlarca da merak ediliyor. Peki, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL, düştü mü? İşte 10 Ekim 2025 canlı altın fiyatları takip ekranı ile anlık alış-satış rakamları.

Yatırımcılar ve vatandaşlar, güncel gram altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Döviz ve piyasalardaki hareketler doğrultusunda altın fiyatları hızla yükselişe geçebiliyor. Son günlerde hızlı bir yükseliş kaydederek rekora ulaşan gram altının bugünkü alış ve satış rakamları merak konusu. Peki, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, güncel alış ve satış fiyatı kaç TL? İşte 10 Ekim 2025 canlı altın fiyatları takip ekranı ve anlık rakamlar…

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Saat 07:00 itibarıyla rakamlar şu şekilde;

GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 5.341,90

SATIŞ(TL) 5.342,52

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?
ALIŞ(TL) 9.095,00

SATIŞ(TL) 9.280,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ(TL) 37.559,00

SATIŞ(TL) 38.119,00

22 AYAR BİLEZİK FİYATI NE KADAR?
ALIŞ(TL) 5.075,40

SATIŞ(TL) 5.352,84

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?
ALIŞ(USD) 3.964,84

SATIŞ(USD) 3.965,32