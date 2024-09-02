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Giriş Tarihi: 02.09.2024 06:54 Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 06:57

Canlı altın fiyatları takip ekranı: 2 Eylül 2024 - Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

Rekor üstüne rekor kırarak geçtiğimiz haftayı 2.760,91 TL seviyesinde kapatan gram altın fiyatı yeni haftanın en çok merak edilenleri arasında yer alıyor. Eylül ayının gelişiyle yılın son çeyreğine girdiğimiz şu günlerde, yatırım araçlarına olan yönelim artış gösteriyor. Peki, bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 2 Eylül 2024 canlı altın fiyatları takip ekranı ile güncel alış satış rakamları.

Canlı altın fiyatları takip ekranı: 2 Eylül 2024 - Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

2 EYLÜL 2024 ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.731,49
Satış: 2.731,96

GRAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

Canlı altın fiyatları takip ekranı: 2 Eylül 2024 - Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.522,00
Satış: 4.589,00

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

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Canlı altın fiyatları takip ekranı: 2 Eylül 2024 - Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.072,00
Satış: 9.169,00

YARIM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

Canlı altın fiyatları takip ekranı: 2 Eylül 2024 - Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.495,47
Satış: 2.495,88

ONS ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 18.533,00
Satış: 18.813,00

CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

Canlı altın fiyatları takip ekranı: 2 Eylül 2024 - Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

ATA ALTIN FİYATI
Alış: 18.618,00
Satış: 18.758,00

ATA ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.538,11
Satış: 2.702,42

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

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