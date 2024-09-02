Giriş Tarihi: 02.09.2024 06:54
Güncelleme Tarihi: 02.09.2024
06:57
Canlı altın fiyatları takip ekranı: 2 Eylül 2024 - Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?
Rekor üstüne rekor kırarak geçtiğimiz haftayı 2.760,91 TL seviyesinde kapatan gram altın fiyatı yeni haftanın en çok merak edilenleri arasında yer alıyor. Eylül ayının gelişiyle yılın son çeyreğine girdiğimiz şu günlerde, yatırım araçlarına olan yönelim artış gösteriyor. Peki, bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 2 Eylül 2024 canlı altın fiyatları takip ekranı ile güncel alış satış rakamları.