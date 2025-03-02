CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİP EKRANI | 2 Mart altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, Gram, çeyrek...

Yatırımcıların ve altın alış-satışı yapmak isteyenlerin dikkatle izlediği 2 Mart altın fiyatları gündemde. Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları anlık olarak değişirken, gün içinde yaşanan hareketlilik piyasalar üzerinde etkisini sürdürüyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? İşte, canlı fiyatı takip ekranı ve güncel rakamlar!