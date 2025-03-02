Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİP EKRANI | 2 Mart altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, Gram, çeyrek...
Giriş Tarihi: 02.03.2025 09:43 Güncelleme Tarihi: 02.03.2025 09:43

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİP EKRANI | 2 Mart altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, Gram, çeyrek...

Altın fiyatlarında anlık değişimler yatırımcıların yakın takibinde! 2 Mart itibarıyla gram, çeyrek ve diğer altın türlerindeki fiyat hareketliliği merak konusu oldu. Piyasalardaki güncel gelişmeler ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar altın fiyatlarını nasıl etkiledi? İşte, canlı altın fiyatları takip ekranı ve anlık güncellenen fiyatlar!

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİP EKRANI | 2 Mart altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, Gram, çeyrek...

Yatırımcıların ve altın alış-satışı yapmak isteyenlerin dikkatle izlediği 2 Mart altın fiyatları gündemde. Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları anlık olarak değişirken, gün içinde yaşanan hareketlilik piyasalar üzerinde etkisini sürdürüyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? İşte, canlı fiyatı takip ekranı ve güncel rakamlar!

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİP EKRANI | 2 Mart altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, Gram, çeyrek...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 3.349,25

SATIŞ(TL) 3.349,90

Altın fiyatları anlık olarak değişmektedir. Canlı Rakamlar İçin Altın Fiyatları Tıklayınız!

Canlı Rakamlar Gram Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİP EKRANI | 2 Mart altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, Gram, çeyrek...

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 5.499,00

SATIŞ(TL) 5.547,00

Canlı Rakamlar Çeyrek Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİP EKRANI | 2 Mart altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, Gram, çeyrek...

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 22.398,00

SATIŞ(TL) 22.737,00

Canlı RakamlarCumhuriyet Altını Fiyatı İçin Tıklayınız!

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİP EKRANI | 2 Mart altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, Gram, çeyrek...

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.854,57

SATIŞ(USD) 2.855,12

Canlı RakamlarOns Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!