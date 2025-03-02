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CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİP EKRANI | 2 Mart altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, Gram, çeyrek...
Giriş Tarihi: 02.03.2025 09:43
Güncelleme Tarihi: 02.03.2025
09:43
CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİP EKRANI | 2 Mart altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, Gram, çeyrek...
Altın fiyatlarında anlık değişimler yatırımcıların yakın takibinde! 2 Mart itibarıyla gram, çeyrek ve diğer altın türlerindeki fiyat hareketliliği merak konusu oldu. Piyasalardaki güncel gelişmeler ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar altın fiyatlarını nasıl etkiledi? İşte, canlı altın fiyatları takip ekranı ve anlık güncellenen fiyatlar!