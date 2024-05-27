CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİP ET ALIŞ SATIŞ: 27 Mayıs Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, 22 ayar bilezik kaç TL?

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞTE!

Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 418 liradan yaparken; 27 Mayıs Pazartesi günü saat 08:30 itibarıyla 2 bin 425 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 955 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 967 TL'den alıcı buluyor.