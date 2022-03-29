CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİP EKRANI: 29 Mart 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatlarında bu hafta, ilk günden itibaren bir durgunluk söz konusu. Geçtiğimiz haftalarda Rusya Ukrayna savaşından diğer piyasalarda olduğu gibi direkt olarak etkilenen altının ciddi yükselişlere imza attığına şahit olmuştuk. Şimdilerde ise vatandaşlar gün içerisinde piyasaların takibini yapmak için "29 Mart 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. İşte serbest piyasalardan altın fiyatları son dakika gelişmeleri ve detaylar...