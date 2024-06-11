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CANLI ALTIN FİYATLARI TIKLA-TAKİP ET: 11 Haziran Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, 22 ayar bilezik kaç TL?
Giriş Tarihi: 11.06.2024 11:19
Güncelleme Tarihi: 11.06.2024
11:19
CANLI ALTIN FİYATLARI TIKLA-TAKİP ET: 11 Haziran Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, 22 ayar bilezik kaç TL?
Canlı altın fiyatları haftanın ilk gününde de araştırılmaya devam ediyor. Yatırımlarını altına yapan vatandaşlar kuyumcu ve Kapalı Çarşı piyasasıyla güncel altın fiyatlarını takip ediyor Altın fiyatları son zamanlardaki dalgalı seyrinin ardından yeni haftaya düşüşle başladı. Gram altın 2 bin 397 TL'ye düştü. Canlı altın fiyatları araştırılıyor. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün kaç TL? İşte, 11 Haziran 2024 güncel çeyrek, ons, ve gram altın satış fiyatları…