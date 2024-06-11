CANLI ALTIN FİYATLARI TIKLA-TAKİP ET: 11 Haziran Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, 22 ayar bilezik kaç TL?

ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR!

Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 401 liradan yaparken; 11 Haziran Salı günü saat 07:30 itibarıyla 2 bin 397 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 926 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 920 TL'den alıcı buluyor.