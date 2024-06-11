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Haberler Yaşam CANLI ALTIN FİYATLARI TIKLA-TAKİP ET: 11 Haziran Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, 22 ayar bilezik kaç TL?
Giriş Tarihi: 11.06.2024 11:19 Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 11:19

CANLI ALTIN FİYATLARI TIKLA-TAKİP ET: 11 Haziran Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, 22 ayar bilezik kaç TL?

Canlı altın fiyatları haftanın ilk gününde de araştırılmaya devam ediyor. Yatırımlarını altına yapan vatandaşlar kuyumcu ve Kapalı Çarşı piyasasıyla güncel altın fiyatlarını takip ediyor Altın fiyatları son zamanlardaki dalgalı seyrinin ardından yeni haftaya düşüşle başladı. Gram altın 2 bin 397 TL'ye düştü. Canlı altın fiyatları araştırılıyor. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün kaç TL? İşte, 11 Haziran 2024 güncel çeyrek, ons, ve gram altın satış fiyatları…

CANLI ALTIN FİYATLARI TIKLA-TAKİP ET: 11 Haziran Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, 22 ayar bilezik kaç TL?

Ons değeri ve dolar kurundaki son dakika hareketlilikten etkilenen altın fiyatları haftaya yükselişte başladı. Son günlerde düşüşünü üst üste devam ettiren altın fiyatlarındaki son durum yakından takip ediliyor. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 11 Haziran 2024 altın fiyatları alış-satış rakamları...

CANLI ALTIN FİYATLARI TIKLA-TAKİP ET: 11 Haziran Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, 22 ayar bilezik kaç TL?

ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR!
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 401 liradan yaparken; 11 Haziran Salı günü saat 07:30 itibarıyla 2 bin 397 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 926 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 920 TL'den alıcı buluyor.

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CANLI ALTIN FİYATLARI TIKLA-TAKİP ET: 11 Haziran Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, 22 ayar bilezik kaç TL?

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.397,21

Satış: 2.397,57

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CANLI ALTIN FİYATLARI TIKLA-TAKİP ET: 11 Haziran Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, 22 ayar bilezik kaç TL?

ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 2.303,86

Satış: 2.304,17

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CANLI ALTIN FİYATLARI TIKLA-TAKİP ET: 11 Haziran Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, 22 ayar bilezik kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 3.896,00

Satış: 3.959,00

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