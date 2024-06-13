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Haberler Yaşam CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ TAKİP ET: 13 Haziran Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, 22 ayar bilezik kaç TL?
Giriş Tarihi: 13.06.2024 09:25 Güncelleme Tarihi: 13.06.2024 09:25

CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ TAKİP ET: 13 Haziran Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, 22 ayar bilezik kaç TL?

Canlı altın fiyatları haftanın dördüncü gününde de araştırılmaya devam ediyor. Yatırımlarını altına yapan vatandaşlar kuyumcu ve Kapalı Çarşı piyasasıyla güncel altın fiyatlarını takip ediyor Altın fiyatları son zamanlardaki dalgalı seyrinin ardından yeni haftaya düşüşle başladı. Gram altın 2 bin 399 TL'ye düştü. Canlı altın fiyatları araştırılıyor. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün kaç TL? İşte, 13 Haziran 2024 güncel çeyrek, ons, ve gram altın satış fiyatları…

CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ TAKİP ET: 13 Haziran Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, 22 ayar bilezik kaç TL?

Ons değeri ve dolar kurundaki son dakika hareketlilikten etkilenen altın fiyatları haftaya yükselişte başladı. Son günlerde düşüşünü üst üste devam ettiren altın fiyatlarındaki son durum yakından takip ediliyor. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 13 Haziran 2024 altın fiyatları alış-satış rakamları...

CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ TAKİP ET: 13 Haziran Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, 22 ayar bilezik kaç TL?

ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR!
Gram altın 12 Haziran Çarşamba günü saat 2 bin 422 TL'den işlem görürken, bugün 2 bin 401 liraya geriledi. Bir önceki kapanışı 3 bin 935 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 844 TL'den alıcı buluyor.

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CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ TAKİP ET: 13 Haziran Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, 22 ayar bilezik kaç TL?

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.399,94

Satış: 2.400,33

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CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ TAKİP ET: 13 Haziran Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, 22 ayar bilezik kaç TL?

ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 2.311,86

Satış: 2.312,17

Canlı Rakamlar Altın Fiyatları İçin Tıklayınız

CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ TAKİP ET: 13 Haziran Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, 22 ayar bilezik kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 3.887,00

Satış: 3.963,00

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