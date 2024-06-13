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CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ TAKİP ET: 13 Haziran Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, 22 ayar bilezik kaç TL?
Giriş Tarihi: 13.06.2024 09:25
Güncelleme Tarihi: 13.06.2024
09:25
CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ TAKİP ET: 13 Haziran Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, 22 ayar bilezik kaç TL?
Canlı altın fiyatları haftanın dördüncü gününde de araştırılmaya devam ediyor. Yatırımlarını altına yapan vatandaşlar kuyumcu ve Kapalı Çarşı piyasasıyla güncel altın fiyatlarını takip ediyor Altın fiyatları son zamanlardaki dalgalı seyrinin ardından yeni haftaya düşüşle başladı. Gram altın 2 bin 399 TL'ye düştü. Canlı altın fiyatları araştırılıyor. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün kaç TL? İşte, 13 Haziran 2024 güncel çeyrek, ons, ve gram altın satış fiyatları…