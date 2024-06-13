CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ TAKİP ET: 13 Haziran Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, 22 ayar bilezik kaç TL?

ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR!

Gram altın 12 Haziran Çarşamba günü saat 2 bin 422 TL'den işlem görürken, bugün 2 bin 401 liraya geriledi. Bir önceki kapanışı 3 bin 935 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 844 TL'den alıcı buluyor.