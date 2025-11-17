Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Canlı altın fiyatları ve alış-satış rakamları 17 Kasım 2025: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 17.11.2025 06:45 Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 06:50

Canlı altın fiyatları ve alış-satış rakamları 17 Kasım 2025: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL?

Hafta sonu serbest piyasaların kapalı olması nedeniyle Cuma günkü kapanış seviyesinden işlem gören altın fiyatları bugün haftanın ilk gününde araştırma konusu oldu. Globalde ve ülke çapında yaşanan ekonomik gelişmeler, iç ve dış siyaset, bankaların faiz kararları gibi hususlar alış satış rakamları üzerinde belirleyici rol oynuyor. Peki, bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL? İşte canlı takip ekranı.

Haftanın ilk işlem gününde kuyumcuları ziyaret edecek olan yatırımcılar ve ziynet eşya seven vatandaşlar canlı altın fiyatları takip ekranını inceliyor. Geçtiğimiz Cuma günü kapanışta bulunduğu seviyenin altına düşüp düşmeyeceği ise yatırımcılar tarafından merakla inceleniyor. Peki, Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL? İşte canlı altın fiyatları takip ekranı ile güncel alış-satış rakamları;

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI - 17 KASIM 2025

Canlı rakamlara aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz;

ONS ALTIN

ALIŞ: 4.077,86 dolar
SATIŞ: 4.078,45 dolar

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 38.250,00 TL
SATIŞ: 39.820,00 TL

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 5.234,83 TL
SATIŞ: 5.476,73 TL

GRAM ALTIN

ALIŞ: 5.550,07 TL
SATIŞ: 5.551,86 TL

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 9.380,00 TL
SATIŞ: 9.466,00 TL

ATA ALTIN

ALIŞ: 38.411,00 TL
SATIŞ: 38.702,00 TL

TAM ALTIN

ALIŞ: 37.404,00 TL
SATIŞ: 37.719,00 TL

YARIM ALTIN

ALIŞ: 18.759,00 TL
SATIŞ: 18.920,00 TL

