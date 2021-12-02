Canlı | Altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi? 2 Aralık 2021 Kapalıçarşı’da tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlarıyla gün içerisinde binlerce kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Aralık ayına yeni rekorlarla giriş yapan altının gram fiyatı serbest piyasalardan ve kapalıçarşıdan gelen son dakika verilerine göre; 772 TL olarak kaydedildi. Konuyla ilgili olarak ise "2 Aralık 2021 tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları gün içerisinde özellikle bu yönde yatırımlarını gerçekleştiren vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. İşte 2 Aralık altın fiyatları canlı rakamlar...