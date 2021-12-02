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Haberler Yaşam Canlı | Altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi? 2 Aralık 2021 Kapalıçarşı'da tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 02.12.2021 06:47 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 06:47

Canlı | Altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi? 2 Aralık 2021 Kapalıçarşı'da tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlarıyla gün içerisinde binlerce kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Aralık ayına yeni rekorlarla giriş yapan altının gram fiyatı serbest piyasalardan ve kapalıçarşıdan gelen son dakika verilerine göre; 772 TL olarak kaydedildi. Konuyla ilgili olarak ise "2 Aralık 2021 tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları gün içerisinde özellikle bu yönde yatırımlarını gerçekleştiren vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. İşte 2 Aralık altın fiyatları canlı rakamlar...

Canlı | Altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi? 2 Aralık 2021 Kapalıçarşı’da tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dönemde yaşadığı hareketlilikle beraber dikkatleri üzerine çeken altın fiyatları son dakika canlı ve güncel rakamlarıyla gündeme taşınıyor. Altının gram fiyatı haftanın dördüncü gününde güne yeni bir yükselişle başladı. 772 TL'den işlem görmekte olan yatırım aracıyla ilgili olarak gün içerisinde çokça kez araştırmalar yapılıyor. "Altın fiyatları yükselecek mi, ne kadar kaç TL?" soruları bu noktada yanıt arıyor. İşte A Para ekranı ile 2 Aralık 2021 tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları son dakika canlı ve güncel grafiği...

Canlı | Altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi? 2 Aralık 2021 Kapalıçarşı’da tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ATA ALTIN

ALIŞ: 5.107,00

SATIŞ: 5.232,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 4.986,00

SATIŞ: 5.061,00

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Canlı | Altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi? 2 Aralık 2021 Kapalıçarşı’da tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN

ALIŞ: 4.811,93

SATIŞ: 4.907,62

YARIM ALTIN

ALIŞ: 2.450,00

SATIŞ: 2.541,00

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Canlı | Altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi? 2 Aralık 2021 Kapalıçarşı’da tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 692,97

SATIŞ: 719,77

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.227,00

SATIŞ: 1.267,00

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Canlı | Altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi? 2 Aralık 2021 Kapalıçarşı’da tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 775,65

SATIŞ: 775,81

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