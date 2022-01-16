ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA - Gram fiyatı yukarı yönlü ivme kazandı! 16 Ocak 2022 Pazar günü Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Bugün sabah saatleriyle beraber binlerce yatırımcının takip ettiği bir konu da altın fiyatları oldu. Kapalıçarşı ve serbest piyasalardan gelen canlı ve güncel rakamlara göre altının gram fiyatı 789 TL'den işlem görüyor. Öte yandan gram fiyatı 1284 TL'ye kadar geriledi. Bu noktada "16 Ocak 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" sorusu yanıt arıyor. Yatırımlarını doğru değerlendirmek isteyen vatandaşlar anlık grafiği yakından takip ediyor. Peki, Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? İşte canlı, güncel ve anlık grafiği ile takip ekranı…