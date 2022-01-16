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Haberler Yaşam ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA - Gram fiyatı yukarı yönlü ivme kazandı! 16 Ocak 2022 Pazar günü Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 16.01.2022 09:05 Güncelleme Tarihi: 16.01.2022 09:21

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA - Gram fiyatı yukarı yönlü ivme kazandı! 16 Ocak 2022 Pazar günü Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Bugün sabah saatleriyle beraber binlerce yatırımcının takip ettiği bir konu da altın fiyatları oldu. Kapalıçarşı ve serbest piyasalardan gelen canlı ve güncel rakamlara göre altının gram fiyatı 789 TL'den işlem görüyor. Öte yandan gram fiyatı 1284 TL'ye kadar geriledi. Bu noktada "16 Ocak 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" sorusu yanıt arıyor. Yatırımlarını doğru değerlendirmek isteyen vatandaşlar anlık grafiği yakından takip ediyor. Peki, Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? İşte canlı, güncel ve anlık grafiği ile takip ekranı…

CANLI - Altın fiyatlarında yeniden ivme kazandı! 16 Ocak 2022 Pazar günü Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları canlı, güncel ve anlık rakamları ile gün içerisinde birçok kez gündeme gelen konular arasında yerini alıyor. Geçtiğimiz haftalarda grafiğinde çok ciddi düşüşlere imza atan altının geçtiğimiz hafta ise yeni bir ivme kazandığı gözlemlenmişti. Gram fiyatı yeniden 800 TL'lik eşiği geçerken bugün sabah saatlerinde ise 789 TL'den alıcı bulduğu kaydedildi. Peki, 16 Ocak 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte altın fiyatları canlı, güncel, anlık rakamlar…

CANLI - Altın fiyatlarında yeniden ivme kazandı! 16 Ocak 2022 Pazar günü Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

ATA ALTIN

ALIŞ: 5.271,00

SATIŞ: 5.325,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 5.249,00

SATIŞ: 5.329,00

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CANLI - Altın fiyatlarında yeniden ivme kazandı! 16 Ocak 2022 Pazar günü Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 718,06

SATIŞ: 738,33

TAM ALTIN

ALIŞ: 5.066,45

SATIŞ: 5.165,13

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CANLI - Altın fiyatlarında yeniden ivme kazandı! 16 Ocak 2022 Pazar günü Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

YARIM ALTIN

ALIŞ: 2.568,00

SATIŞ: 2.605,00

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CANLI - Altın fiyatlarında yeniden ivme kazandı! 16 Ocak 2022 Pazar günü Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.284,00

SATIŞ: 1.302,00

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