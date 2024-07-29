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CANLI ALTIN KURU 29 TEMMUZ PAZARTESİ || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?
Giriş Tarihi: 29.07.2024 10:18
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024
10:18
CANLI ALTIN KURU 29 TEMMUZ PAZARTESİ || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?
Sarı metal hareketli bir haftaya giriş yaptı. Enflasyona karşı potansiyel olarak sağladığı koruma sebebiyle yatırımcıların bir numaraları yatırım kaynağı olan altına olan ilgi her geçen gün artıyor. Altının fiyatı bugün sabah 9:21 itibariyle 24 ayar altının gramı başına 2534 TL'dir. Peki, 29 Temmuz 2024 bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL? İşte, canlı altın fiyatları…