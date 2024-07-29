CANLI ALTIN KURU 29 TEMMUZ PAZARTESİ || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

Altın fiyatlarındaki son durum yatırımcısının takibine girdi. Yeniden yükselişe geçen sarı metal rotasını yukarıya kırdı. Haftanın ilk işlem gününde gram altın 2534 TL'den işlem görürken çeyrek altın fiyatlarında da bir yükseliş söz konusu. Peki, 29 Temmuz 2024 çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın ne kadar, kaç TL? İşte detaylar…