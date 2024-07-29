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Haberler Yaşam CANLI ALTIN KURU 29 TEMMUZ PAZARTESİ || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?
Giriş Tarihi: 29.07.2024 10:18 Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 10:18

CANLI ALTIN KURU 29 TEMMUZ PAZARTESİ || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

Sarı metal hareketli bir haftaya giriş yaptı. Enflasyona karşı potansiyel olarak sağladığı koruma sebebiyle yatırımcıların bir numaraları yatırım kaynağı olan altına olan ilgi her geçen gün artıyor. Altının fiyatı bugün sabah 9:21 itibariyle 24 ayar altının gramı başına 2534 TL'dir. Peki, 29 Temmuz 2024 bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL? İşte, canlı altın fiyatları

CANLI ALTIN KURU 29 TEMMUZ PAZARTESİ || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

Altın fiyatlarındaki son durum yatırımcısının takibine girdi. Yeniden yükselişe geçen sarı metal rotasını yukarıya kırdı. Haftanın ilk işlem gününde gram altın 2534 TL'den işlem görürken çeyrek altın fiyatlarında da bir yükseliş söz konusu. Peki, 29 Temmuz 2024 çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın ne kadar, kaç TL? İşte detaylar…

CANLI ALTIN KURU 29 TEMMUZ PAZARTESİ || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 17.031,00

Satış: 17.288,00

ATA ALTIN

Alış: 17.017,00

Satış: 17.294,00

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CANLI ALTIN KURU 29 TEMMUZ PAZARTESİ || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

Alış: 2.333,62

Satış: 2.471,66

ONS ALTIN FİYATI

Alış: 2.392,90

Satış: 2.393,25

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CANLI ALTIN KURU 29 TEMMUZ PAZARTESİ || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

TAM ALTIN

Alış: 16.657,00

Satış: 16.855,00

YARIM ALTIN

Alış: 8.342,00

Satış: 8.453,00

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CANLI ALTIN KURU 29 TEMMUZ PAZARTESİ || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 4.158,00

Satış: 4.230,00

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.534,83

Satış: 2.535,33

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