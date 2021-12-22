CANLI - ANLIK | Altın fiyatları grafiğinde düşüş devam ediyor! 22 Aralık 2021 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Uzun süredir zirve rakamları gören altın fiyatları grafiği, şimdi ise yaşadığı ani düşüşle gündeme geliyor. Haftanın ilk günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla beraber gram fiyatı 1000 TL'yi aşan altının yeniden 750 TL seviyesinin altına inmesi gerek yatırımcıların gerekse piyasayı yakından takip eden vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Bu noktada ise "Kapalıçarşı 22 Aralık Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. Canlı ve güncel rakamlar yakından takip ediliyor. Bu sabah saatlerinde gelen veriler ışığında altının gram fiyatı 712 TL civarında seyrediyor. Peki, Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi, yeniden yükselecek mi? İşte canlı, güncel ve anlık rakamlar...