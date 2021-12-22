Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam CANLI - ANLIK | Altın fiyatları grafiğinde düşüş sürüyor! Bugün 22 Aralık 2021 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 22.12.2021 13:26 Güncelleme Tarihi: 22.12.2021 13:27

CANLI - ANLIK | Altın fiyatları grafiğinde düşüş sürüyor! Bugün 22 Aralık 2021 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Uzun süredir zirve rakamları gören altın fiyatları grafiği, şimdi ise yaşadığı ani düşüşle gündeme geliyor. Haftanın ilk günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla beraber gram fiyatı 1000 TL'yi aşan altının yeniden 750 TL seviyesinin altına inmesi gerek yatırımcıların gerekse piyasayı yakından takip eden vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Bu noktada ise "Kapalıçarşı 22 Aralık Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. Canlı ve güncel rakamlar yakından takip ediliyor. Bu sabah saatlerinde gelen veriler ışığında altının gram fiyatı 712 TL civarında seyrediyor. Peki, Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi, yeniden yükselecek mi? İşte canlı, güncel ve anlık rakamlar...

Altın fiyatlarında düşüş trendi sürecek mi, yükselecek mi? İşte Canlı - Anlık ve Güncel 22 Aralık tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

Altın fiyatları son dakika canlı güncel ve anlık rakamlar... Haftanın ilk günüyle beraber grafiğinde yaşadığı sert düşüş sonrası gerek bu yönde yatırımlarını gerçekleştiren gerekse çeşitli nedenlerle alım satım yapacak olan vatandaşlar gün içerisinde "22 Aralık Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" sorularına yanıt aramaya başladı. Kapalıçarşı ve serbest piyasalardan gelen verilere göre altın fiyatları güne yine düşüşle başladı. Gram fiyatı bu noktada saatler 06.00'ı gösterirken 712 TL olarak kaydedildi.

Altın fiyatlarında düşüş trendi sürecek mi, yükselecek mi? İşte Canlı - Anlık ve Güncel 22 Aralık tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU?

Gün içinde canlı rakamları merak edenler 'A Para Altın Fiyatları' aracılığıyla öğrenebilirsiniz. Her gün anlık olarak değişen canlı rakamlar alış ve satış fiyatları aşağıda yer alıyor;

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 689,79

SATIŞ: 724,47

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Altın fiyatlarında düşüş trendi sürecek mi, yükselecek mi? İşte Canlı - Anlık ve Güncel 22 Aralık tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

YARIM ALTIN

ALIŞ: 2.452,00

SATIŞ: 2.619,00

ATA ALTIN

ALIŞ: 5.091,00

SATIŞ: 5.397,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatlarında düşüş trendi sürecek mi, yükselecek mi? İşte Canlı - Anlık ve Güncel 22 Aralık tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 5.234,00

SATIŞ:5.313,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatlarında düşüş trendi sürecek mi, yükselecek mi? İşte Canlı - Anlık ve Güncel 22 Aralık tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.225,00

SATIŞ: 1.317,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 749,32

SATIŞ: 749,46

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA