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CANLI ANLIK ALTIN FİYATLARI TAKİP: 28 Mayıs Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, 22 ayar bilezik ne kadar?
Giriş Tarihi: 28.05.2024 10:45
Güncelleme Tarihi: 28.05.2024
10:45
CANLI ANLIK ALTIN FİYATLARI TAKİP: 28 Mayıs Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, 22 ayar bilezik ne kadar?
Canlı altın fiyatları haftanın ilk gününde de araştırılmaya devam ediyor. Yatırımlarını altına yapan vatandaşlar kuyumcu ve Kapalı Çarşı piyasasıyla güncel altın fiyatlarını takip ediyor Altın fiyatları son zamanlardaki dalgalı seyrinin ardından yeni haftanın ikinci gününde sabit kaldı. Gram altın 2 bin 428 TL'ye ulaştı. Canlı altın fiyatları araştırılıyor. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün kaç TL? İşte, 28 Mayıs 2024 güncel çeyrek, ons, ve gram altın satış fiyatları…