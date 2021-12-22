CANLI DÖVİZ KURU! 1 Dolar - Euro fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte Euro - Dolar alış satış fiyatı 22 Aralık 2021 Çarşamba canlı döviz kuru!

Haftanın ilk günüyle beraber grafiğindeki yükseliş hareketini tersine çeviren döviz kuru canlı, güncel ve anlık verileri ile takip ediliyor. Zirve rakamlara ulaaşan Dolar ve Euro, Türkiye'de ekonomide atılacak yeni adımların açıklanmasıyla beraber düşüşe geçti. Alış ve satış verileri bu düşüşle beraber gerek yatırımcıların gerekse piyasaları yakından takip eden vatandaşların gündem maddesi haline geldi. Bu noktada "Dolar kaç TL oldu? Euro fiyatları ve dolar kuru bugün ne kadar?" gibi sorular sabah saatleriyle yanıt aramaya başladı. İşte 22 Aralık 2021 Dolar – Euro döviz kuru son durum ve canlı rakamlar...